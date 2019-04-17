الإسكان: تنفيذ 6912 وحدة سكنية بـ"الإسكان الاجتماعى" بمدينة طيبة الجديدة

كتب أحمد حسن

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم وجارٍ إنهاء 6912 وحدة سكنية (288 عمارة) بمشروع الإسكان الاجتماعى، بمدينة طيبة الجديدة، بجانب تنفيذ 7 مشروعات خدمية بالمشروع، وإنهاء 25 مشروعا، لتوفير الخدمات المختلفة للسكان.

وفيما يتعلق بالخدمات بمشروع الإسكان الاجتماعى، قال المهندس مصطفى سعيد على، رئيس جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة، إنه جارٍ تنفيذ مدرسة، ووحدة صحية، ومسجدين، وكنيسة أرثوذكسية، ومخبزين، كما تم الانتهاء من تنفيذ 3 مدارس، و5 حضانات، ووحدتين صحيتين، و7 مراكز تجارية، وملعبين، ونادٍ اجتماعى، ونقطة إطفاء، ونقطتى شرطة، وحديقتين.