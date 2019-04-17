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الأمم المتحدة: نزوح 20 ألف شخص جراء الاشتباكات فى طرابلس

الأربعاء، 17 أبريل 2019 08:02 ص
الأمم المتحدة: نزوح 20 ألف شخص جراء الاشتباكات فى طرابلس طرابلس
أ ش أ
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أعلنت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء أن الاشتباكات الأخيرة بين أطراف الصراع الليبية فى ضواحى العاصمة طرابلس أدت إلى نزوح نحو 20 ألف شخص وسقوط عدد من الضحايا.

وذكرت قناة (العربية الحدث) الإخبارية أنه فى ظل احتدام معارك العاصمة الليبية طرابلس ، تسعى الأمم المتحدة لحماية المدنيين وإجلائهم إلى مناطق أكثر أمناً.


وكانت المفوضية العليا للاجئين، التابعة للأمم المتحدة، قد استطاعت إجلاء 150 لاجئاً من مركز احتجاز أبو سليم جنوب العاصمة طرابلس، بينهم نساء وأطفال إلى مركز آخر تابع لها وسط المدينة..لافتة إلى أنها لم تتمكن من نقل باقى المحتجزين بسبب احتدام المعارك.


كما حذرت الأمم المتحدة من وجود نحو 3 آلاف مهاجر عالق بمراكز الاعتقال فى مناطق النزاع أو بالقرب منها يتهددهم الموت، إما بسبب المعارك أو بسبب نقص الطعام أو المياه .

 

 


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