video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 17 أبريل 2019 03:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الأمم المتحدة: ثلث المعتقلين تعرضوا للتعذيب أو سوء معاملة فى أفغانستان

الأربعاء، 17 أبريل 2019 02:25 م
الأمم المتحدة: ثلث المعتقلين تعرضوا للتعذيب أو سوء معاملة فى أفغانستان حركة طالبان ـ صورة أرشيفية
كابول(أ ش أ)
إضافة تعليق

كشف تقرير صادر عن الأمم المتحدة اليوم الأربعاء، عن أن حوالى ثُلُث المعتقلين لعلاقتهم بالنزاع الدائر فى أفغانستان تعرضوا لعمليات تعذيب أو سوء معاملة.

وذكرت شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية أن مسئولين من الأمم المتحدة أجروا مقابلات مع 618 معتقلا محتجزين فى 77 منشأة فى جميع أنحاء أفغانستان فى الفترة ما بين يناير 2017 وحتى ديسمبر 2018، مشيرة إلى أن المعتقلين قالوا إنهم تعرضوا للتعذيب مثل التعليق بالأسقف والصعق بالصدمات الكهربائية وغيرها من الأساليب.

وقد نشرت بعثة الأمم المتحدة فى أفغانستان ومكتب حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية هذا التقرير المشترك اليوم الأربعاء.

يُشار إلى أن الحكومة الأفغانية المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية تحتجز آلاف الأشخاص، تم اعتقال الكثير منهم فى إطار الحرب المستمرة مع حركة "طالبان" المتطرفة.

وقد حققت حركة "طالبان" مكاسب كبيرة فى السنوات الأخيرة، حيث إنها تسيطر الآن على نصف المناطق بالبلاد، وتسبب الفساد المنتشر على نطاق واسع وانعدام الثقة فى الحكومة فى تقويض الجهود المبذولة لمكافحة التمرد فى البلاد.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ألمانيا تتعهد باستثمار أكثر من 100 مليون يورو فى أفغانستان

مصرع 5 أشخاص وإصابة 13 آخرين فى إطلاق نار جنوب شرقى أفغانستان

الامم المتحده

افغانستان

حركه طالبان

النزاع فى افغانستان




لا تفوتك
وفد مصرى رفيع المستوى يزور الخرطوم للتأكيد على دعم خيارات الشعب السودانى

وفد مصرى رفيع المستوى يزور الخرطوم للتأكيد على دعم خيارات الشعب السودانى

الهيئات الإعلامية تستعد للاستفتاء على التعديلات الدستورية.."العامة للاستعلامات" تتلقى 555 طلبا من المراسلين الأجانب للتغطية.. "الأعلى للإعلام" يناشد جميع الوسائل بالالتزام بالمهنية.. وغرفة عمليات لـ"الإعلاميين"

الهيئات الإعلامية تستعد للاستفتاء على التعديلات الدستورية.."العامة للاستعلامات" تتلقى 555 طلبا من المراسلين الأجانب للتغطية.. "الأعلى للإعلام" يناشد جميع الوسائل بالالتزام بالمهنية.. وغرفة عمليات لـ"الإعلاميين"

سفير مصر ببريطانيا لـ"اليوم السابع" من لندن: 2مليار جنيه إسترلينى حجم التبادل التجارى وعلى بريطانيا استئناف الطيران لشرم الشيخ.. 415ألف سائح زاروا مصر.. ومحمد صلاح حقق نجاحا استثنائيا ونموذجا للاجتهاد والانضباط

سفير مصر ببريطانيا لـ"اليوم السابع" من لندن: 2مليار جنيه إسترلينى حجم التبادل التجارى وعلى بريطانيا استئناف الطيران لشرم الشيخ.. 415ألف سائح زاروا مصر.. ومحمد صلاح حقق نجاحا استثنائيا ونموذجا للاجتهاد والانضباط

غدا.. طقس لطيف شمالا مائل للحرارة جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 25 درجة

غدا.. طقس لطيف شمالا مائل للحرارة جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 25 درجة

كاتدرائية نوتردام.. سر عدم الاعتماد على الطائرات لإطفاء الحريق

كاتدرائية نوتردام.. سر عدم الاعتماد على الطائرات لإطفاء الحريق

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة