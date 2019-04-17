ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء

كتب ــ هانى الحوتى

تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.02% رابحا عدد 1.15 نقطة ليصل إلى مستوى 5795.74 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.07% رابحاً عدد 4.6 نقطة ليصل إلى مستوى 6186.54 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.12% خاسراً عدد 6.06 نقطة ليصل إلى مستوى 5052.29 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 110.5 مليون سهم بقيمة 23.7 مليون دينار كويتى عبر 4250 صفقة.

وارتفعت 4 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 8.74%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.84%، فقطاع الاتصالات بنسبة 0.42%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.09%.

وجاء سهم "السورية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 12.90%، أعقبته الأنظمة بنسبة 8.74%، ثم الإنماء بنسبة 8.05%، فيما تصدر سهم "الأمان" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10.34% ثم الديرة بنسبة 9.37%، ثم مراكز بنسبة 8.74%