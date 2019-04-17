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ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء

الأربعاء، 17 أبريل 2019 09:56 ص
ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء بورصة الكويت
كتب ــ هانى الحوتى
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تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى.

 

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.02% رابحا عدد 1.15 نقطة ليصل إلى مستوى 5795.74 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.07% رابحاً عدد 4.6 نقطة ليصل إلى مستوى 6186.54 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.12% خاسراً عدد 6.06 نقطة ليصل إلى مستوى 5052.29 نقطة.

 

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 110.5 مليون سهم بقيمة 23.7 مليون دينار كويتى عبر 4250 صفقة.

 

وارتفعت 4 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 8.74%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.84%، فقطاع الاتصالات بنسبة 0.42%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.09%.

 

وجاء سهم "السورية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 12.90%، أعقبته الأنظمة بنسبة 8.74%، ثم الإنماء بنسبة 8.05%، فيما تصدر سهم "الأمان" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10.34% ثم الديرة بنسبة 9.37%، ثم مراكز بنسبة 8.74%


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