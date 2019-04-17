ارتفاع عدد قتلى الأمطار والعواصف الترابية فى الهند لـ 35 شخصا

نيودلهى(أ ش أ)

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث فى الهند ارتفاع حصيلة القتلى جراء هطول الأمطار والعواصف الترابية فى ولايات "كجرات" و"راجستان" و"ماديا براديش" و"مانيبور" بالإضافة إلى بعض المناطق الأخرى فى البلاد إلى 35 شخصا بالإضافة إلى إصابة عدد آخر.

وذكرت قناة "إن دى تى في" الهندية اليوم الأربعاء أن رئيس الوزراء الهندى "ناريندرا مودى" أعرب عن تعازيه لعائلات الضحايا، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم تعويضات للمتضررين جراء الأمطار والعواصف الترابية .

من جانبه، أعرب وزير الداخلية الهندى "راجناث سينج" عن حزنه العميق للخسائر فى الأرواح جراء العواصف الرعدية والأمطار، مشيرا إلى أن بلاده على استعداد لتقديم كافة المساعدات الممكنة للولايات المتضررة جراء هذه العواصف والأمطار.