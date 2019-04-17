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ارتفاع طفيف لبورصة البحرين بمستهل التعاملات

الأربعاء، 17 أبريل 2019 09:29 ص
ارتفاع طفيف لبورصة البحرين بمستهل التعاملات بورصة البحرين
كتب ـ هانى الحوتى
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ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.05% رابحا عدد 0.79 نقطة ليصل إلى مستوى 1444.03 نقطة، مدفوعا بصعود قطاع الاستثمار.

 

وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 1.2 مليون سهم، بقيمة قدرها 246 ألف دينار  بحرينى.

 

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع الاستثمار بنسبة 2.21% مدفوعا بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 1.75%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 21.43% بضغوط هبوط سهم المجموعة العربية للتأمين بنسبة 9.26%، كما تراجع قطاع البنوك التجارية بنسبة 1.56% بضغوط هبوط سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 1.16%.


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