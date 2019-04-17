إيران تغلق آبار نفط فى إقليم خوزستان بسبب الفيضانات

دبى(رويترز)

ذكرت وكالة مهر شبه الرسمية للأنباء اليوم الأربعاء، أن إيران أغلقت نحو 12 بئرا نفطية فى إقليم خوزستان الغنى بالخام فى جنوب غرب البلاد بسبب فيضانات شديدة، مما أدى إلى انخفاض إنتاج الخام بما يصل إلى 20 ألف برميل يوميا.

ولقى ما لا يقل عن 76 شخصا حتفهم جراء أسوأ فيضانات تشهدها إيران فى 70 عاما، والتى بدأت فى 19 مارس آذار واضطرت ما يزيد على 220 ألف شخص للجوء إلى أماكن إيواء طارئة وسببت خسائر تُقدر قيمتها بواقع 2.5 مليار دولار فى الطرق والجسور والمنازل والمزارع.

ونقلت وكالة مهر عن توراج دهقانى رئيس شركة الهندسة البترولية والتطوير الإيرانية قوله "لا توجد تسريبات نفطية فى منطقة هور العظيم. أغلقنا ما يتراوح بين 10 و12 بئرا نفطية هناك كإجراء احترازى للحيلولة دون وقوع أى أضرار بيئية".

وأضاف "إنتاج النفط فى الحقل انخفض بين 15 ألفا و20 ألف برميل يوميا".

كانت وسائل إعلام إيرانية قالت الجمعة إن إنتاج النفط انخفض فى إقليم خوزستان الذى يضم حقلى نفط أزاديجان ويادافاران.

وقالت السلطات الإيرانية إن الفيضانات لم تؤثر على صادرات النفط.