video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 17 أبريل 2019 03:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إيران تغلق آبار نفط فى إقليم خوزستان بسبب الفيضانات

الأربعاء، 17 أبريل 2019 02:28 م
إيران تغلق آبار نفط فى إقليم خوزستان بسبب الفيضانات الرئيس الإيرانى حسن روحانى
دبى(رويترز)
إضافة تعليق

ذكرت وكالة مهر شبه الرسمية للأنباء اليوم الأربعاء، أن إيران أغلقت نحو 12 بئرا نفطية فى إقليم خوزستان الغنى بالخام فى جنوب غرب البلاد بسبب فيضانات شديدة، مما أدى إلى انخفاض إنتاج الخام بما يصل إلى 20 ألف برميل يوميا.

ولقى ما لا يقل عن 76 شخصا حتفهم جراء أسوأ فيضانات تشهدها إيران فى 70 عاما، والتى بدأت فى 19 مارس آذار واضطرت ما يزيد على 220 ألف شخص للجوء إلى أماكن إيواء طارئة وسببت خسائر تُقدر قيمتها بواقع 2.5 مليار دولار فى الطرق والجسور والمنازل والمزارع.

ونقلت وكالة مهر عن توراج دهقانى رئيس شركة الهندسة البترولية والتطوير الإيرانية قوله "لا توجد تسريبات نفطية فى منطقة هور العظيم. أغلقنا ما يتراوح بين 10 و12 بئرا نفطية هناك كإجراء احترازى للحيلولة دون وقوع أى أضرار بيئية".

وأضاف "إنتاج النفط فى الحقل انخفض بين 15 ألفا و20 ألف برميل يوميا".

كانت وسائل إعلام إيرانية قالت الجمعة إن إنتاج النفط انخفض فى إقليم خوزستان الذى يضم حقلى نفط أزاديجان ويادافاران.

وقالت السلطات الإيرانية إن الفيضانات لم تؤثر على صادرات النفط.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور وفيديو.. إيران بين غضب الطبيعة وسندان العقوبات.. إخلاء 70 قرية فى خوزستان بسبب الفيضانات.. الطوارئ تكشف ارتفاع الضحايا لـ57 قتيل و478 جريحا.. والصليب الأحمر: الحظر حال دون تقديم مساعدات إنسانية للمنكوبين

توجيهات بإخلاء 70 قرية فى خوزستان بإيران بسبب خطر الفيضانات

ايران

النفط

اقليم خوزستان

فيضانات ايران




لا تفوتك
وفد مصرى رفيع المستوى يزور الخرطوم للتأكيد على دعم خيارات الشعب السودانى

وفد مصرى رفيع المستوى يزور الخرطوم للتأكيد على دعم خيارات الشعب السودانى

الهيئات الإعلامية تستعد للاستفتاء على التعديلات الدستورية.."العامة للاستعلامات" تتلقى 555 طلبا من المراسلين الأجانب للتغطية.. "الأعلى للإعلام" يناشد جميع الوسائل بالالتزام بالمهنية.. وغرفة عمليات لـ"الإعلاميين"

الهيئات الإعلامية تستعد للاستفتاء على التعديلات الدستورية.."العامة للاستعلامات" تتلقى 555 طلبا من المراسلين الأجانب للتغطية.. "الأعلى للإعلام" يناشد جميع الوسائل بالالتزام بالمهنية.. وغرفة عمليات لـ"الإعلاميين"

سفير مصر ببريطانيا لـ"اليوم السابع" من لندن: 2مليار جنيه إسترلينى حجم التبادل التجارى وعلى بريطانيا استئناف الطيران لشرم الشيخ.. 415ألف سائح زاروا مصر.. ومحمد صلاح حقق نجاحا استثنائيا ونموذجا للاجتهاد والانضباط

سفير مصر ببريطانيا لـ"اليوم السابع" من لندن: 2مليار جنيه إسترلينى حجم التبادل التجارى وعلى بريطانيا استئناف الطيران لشرم الشيخ.. 415ألف سائح زاروا مصر.. ومحمد صلاح حقق نجاحا استثنائيا ونموذجا للاجتهاد والانضباط

غدا.. طقس لطيف شمالا مائل للحرارة جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 25 درجة

غدا.. طقس لطيف شمالا مائل للحرارة جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 25 درجة

كاتدرائية نوتردام.. سر عدم الاعتماد على الطائرات لإطفاء الحريق

كاتدرائية نوتردام.. سر عدم الاعتماد على الطائرات لإطفاء الحريق

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة