إنستجرام یغلق حساب قائد فيلق القدس قاسم سليمانى وقياديى الحرس الثورى الإيرانى

أغلق موقع التواصل الاجتماعي للصور Instagram حسابات قائد فيلق القدس الإيراني الذراع الخارجية لايران قاسم سليماني، وحسابات عددا من قياديى الحرس الثوري الإيرانى، ‏وذلك بعد أيام من إدراج الولايات المتحدة الأمريكية مؤسسة الحرس الثورى على قوائم الإرهاب.

وواجه المستخدمين رسالة تفيد بغلق حسابه وحسابات عددا من قيادات الحرس الثورى، وفي مقدمتهم قائد الحرس الثورى ‏العميد محمد علي جعفري، واللواء محمد باكبور قائد القوات البرية بالحرس الثوري، والعميد محمد باقري رئيس أركان القوات المسلحة، واللواء موسى كمالي رئيس ادارة الموارد البشرية في رئاسة أركان القوات المسلحة، والجنرال محمد باقر قاليباف عضو تشخيص مصلحة النظام ورئيس بلدية طهران الأسبق وعزت الله ضرغامي (الرئيس الأسبق لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيراني.

ورسميا دخل القرار ‏الأمريكي بإدراج الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية حيز التنفيذ، اليوم الثلاثاء.