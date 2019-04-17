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الأربعاء، 17 أبريل 2019 05:53 ص
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إقبال كبير على منافذ "أهلا رمضان" فى البحيرة وكفرالشيخ والأقصر

الأربعاء، 17 أبريل 2019 05:00 ص
إقبال كبير على منافذ "أهلا رمضان" فى البحيرة وكفرالشيخ والأقصر
المحافظات- ناصر جودة - محمد سليمان - أحمد مرعى
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شهدت منافذ السلع المخفضة بالبحيرة إقبالا كبيرا من المواطنين لشراء احتياجاتهم من اللحوم والسلع الغذائية بالتزامن مع قرب شهر رمضان الكريم، ويتوافد يوميا المئات من الأهالى على معارض"أهلا رمضان" بدمنهور الذى إقامته الغرفة التجارية بالتعاون مع محافظة البحيرة.

 

وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة تكثيف الجهود لتوفير كميات إضافية من المنتجات الغذائية داخل منافذ السلع المخفضة بجميع مراكز المحافظة وذلك لتلبية احتياجات مواطنى المحافظة خلال شهر رمضان، مضيفا انه تم توجيه الأجهزة الرقابية للتفتيش بشكل دائم على تلك المنافذ السلعية للوقوف على مدى سلامة منتجاتها ومطابقتها للمواصفات وكذلك مدى التزامها بالأسعار المقررة للبيع.

 

وأكد فتحى مرسى رئيس الغرفة التجارية إقامة أكبر معارض للسلع الغذائية وذلك بالتعاون مع جمعية إرشاد وحماية المستهلك بمدن دمنهور ورشيد وكفر الدوار بأسعار مخفضة للغاية تقارب سعر التكلفة بالإضافة إلى فتح 7 منافذ أخرى بمراكز المحافظة المختلفة، مضيفا أن المعارض هدفها محاربة الغلاء ومواجهة جشع التجار ودعم الطبقات محدودة الدخل.

 

وأكد كمال راشد وكيل وزارة التموين بالبحيرة، على تكثيف الجهود المبذولة لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة وكذلك استمرار الحملات الرقابية على منافذ السلع الغذائية بالتعاون مع مباحث التموين وإنشاء نقط مراقبة داخل معارض السلع الغذائية لمتابعة أنشطتها وجودة منتجاتها والتزامها بلائحة الاسعار المحددة مسبقا.

 

وأضاف أنه تم تطوير كافة مجمعات الأهرام للسلع الغذائية التابعة لوزارة التموين وعددها 72 منفذ و ضخ السلع الضرورية بها بأسعار اقتصادية تخفيفا عن كاهل الأسر محدودة الدخل، مشيراً إلى عدم اقتصار بيع السلع الغذائية المخفضة من خلال المنافذ الثابته بالمدن والمراكز فقط بل تم الدفع بسيارات مجهزة لبيع تلك المنتجات بالأماكن المحرومة خاصة بالقرى والنجوع وذلك لتحقيق العدالة بين المواطنين.

 

 

فيما شهد مدن محافظة كفر الشيخ استعدادات مكثفة لإقامة 13 معرض" أهلاً رمضان.. أهلاً بالعيد، وقال المهندس محمود مسعود، نائب أول رئيس الغرفة، أنه وجد تعاوناً كبيراً من التجار وأصحاب المصانع للمشاركة فى المعرض لتوفير السلع الغذائية المتعددة بنسبة تخفيض 25%، فى مقابل مشاركةالتجار بالمعارض مجاناً، موضحاً أن المعارض تضم كافة السلع الغذائية، وياميش رمضان، وتمور بأنواعها بأسعار مخفضة، إضافة لمنتجات مزرعة غليون السمكية.

 

و تشهد محافظ الأقصر إستعدادات مكثفة على قدم وساق لإستقبال شهر رمضان المبارك خلال الأيام المقبلة، وذلك عبر تجهيزات معارض "أهلا رمضان" والأسواق والشوادر والشوارع والميادين المختلفة لإستقبال الإحتفالات الرمضانية، بجانب حملات النظافة والتجميل اليومية بكافة مدن وقرى المحافظة لخدمة المواطنين خلال الشهر الكريم.

 

وفى هذا الصدد وجه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، كافة رؤساء المدن والقيادات التنفيذية بالمحافظة بضرورة القيام بجولات وحملات يومية على الأسواق والمجمعات الإستهلاكية للوقوف على مدى قدرتها لإستقبال شهر رمضان المبارك، وطالب بضرورة توزيع المهام والتكليفات لكل مسئول فى المحافظة لتحديد المسئوليات والأدوار، بالإضافة إلى تحديد آلية لمحاسبة المقصرين فى تنفيذ المهام الموكلة إليهم لخدمة المواطنين بصورة يومية، مطالباً بضرورة متابعة توفير السلع بأسعار مناسبة ومراقبة الأسواق وتكثيف الحملات التموينية.

 

وفى نفس السياق أكد الدكتور تامر صلاح وكيل تموين الأقصر، أنه إستعداداً لشهر رمضان المبارك تقرر تكثيف حملات التفتيش بالتنسيق مع مباحث التموين والطب البيطرى على المجازر والمحال التى تقوم بتوزيع وبيع اللحوم والدواجن للمواطنين، وذلك لضمان توفر السلع الاستهلاكية بدون زيادة فى الأسعار لضمان توفر كل المنتجات التموينية، بالإضافة إلى ضخ حصص إضافية.

 

وأضاف وكيل تموين الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية تعمل على مدى 24 ساعة يوميًا لمتابعة الحالة التموينية وتلقى شكاوى المواطنين وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أسباب الشكوى، كما سيتم تشديد الرقابة على المخابز والأسواق بالمحافظة المرور على أفرع الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة بالأقصر، لمتابعة مدى توفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية استعدادا لشهر رمضان.

 

وأوضح الدكتور تامر صلاح، أنه تم إختيار 9 مواقع لإقامة معارض "أهلاً رمضان" فى كافة مدن ومراكز محافظة الأقصر، ويجرى تجهيزها بكافة السلع المطلوبة للمواطنين، موضحاً أن المعارض سيتم خلالها توفير كل السلع الغذائية التى تحتاجها الأسر المصرية من لحوم ودواجن وأسماك وغيره بتخفيضات تتراوح ما بين 15 و30% عن مثيلاتها بالأسواق بهدف السيطرة على الأسعار.

 

جولات مكوكية لنائبي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بكفر الشيخ استعداداً لإقامة 13 معرض أهلا رمضان (1)
جولات مكوكية لنائبي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بكفر الشيخ استعداداً لإقامة 13 معرض أهلا رمضان (1)

 

جولات مكوكية لنائبي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بكفر الشيخ استعداداً لإقامة 13 معرض أهلا رمضان (2)
جولات مكوكية لنائبي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بكفر الشيخ استعداداً لإقامة 13 معرض أهلا رمضان (2)

 

جولات مكوكية لنائبي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بكفر الشيخ استعداداً لإقامة 13 معرض أهلا رمضان (3)
جولات مكوكية لنائبي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بكفر الشيخ استعداداً لإقامة 13 معرض أهلا رمضان (3)

 

جولات مكوكية لنائبي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بكفر الشيخ استعداداً لإقامة 13 معرض أهلا رمضان (4)
جولات مكوكية لنائبي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بكفر الشيخ استعداداً لإقامة 13 معرض أهلا رمضان (4)

 

جولات مكوكية لنائبي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بكفر الشيخ استعداداً لإقامة 13 معرض أهلا رمضان (5)
جولات مكوكية لنائبي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بكفر الشيخ استعداداً لإقامة 13 معرض أهلا رمضان (5)

 

جولات مكوكية لنائبي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بكفر الشيخ استعداداً لإقامة 13 معرض أهلا رمضان (6)
جولات مكوكية لنائبي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بكفر الشيخ استعداداً لإقامة 13 معرض أهلا رمضان (6)

 

جولات مكوكية لنائبي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بكفر الشيخ استعداداً لإقامة 13 معرض أهلا رمضان (7)
جولات مكوكية لنائبي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بكفر الشيخ استعداداً لإقامة 13 معرض أهلا رمضان (7)

 

جولات مكوكية لنائبي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بكفر الشيخ استعداداً لإقامة 13 معرض أهلا رمضان (8)
جولات مكوكية لنائبي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بكفر الشيخ استعداداً لإقامة 13 معرض أهلا رمضان (8)

 

جولات مكوكية لنائبي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بكفر الشيخ استعداداً لإقامة 13 معرض أهلا رمضان (9)
جولات مكوكية لنائبي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بكفر الشيخ استعداداً لإقامة 13 معرض أهلا رمضان (9)

 

جولات مكوكية لنائبي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بكفر الشيخ استعداداً لإقامة 13 معرض أهلا رمضان (10)
جولات مكوكية لنائبي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بكفر الشيخ استعداداً لإقامة 13 معرض أهلا رمضان (10)

 

جولات مكوكية لنائبي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بكفر الشيخ استعداداً لإقامة 13 معرض أهلا رمضان (11)
جولات مكوكية لنائبي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بكفر الشيخ استعداداً لإقامة 13 معرض أهلا رمضان (11)

 

فتح 72 منفذ للسلع بأسعار الجملة بالبحيرة (1)
فتح 72 منفذ للسلع بأسعار الجملة بالبحيرة (1)

 

فتح 72 منفذ للسلع بأسعار الجملة بالبحيرة (2)
فتح 72 منفذ للسلع بأسعار الجملة بالبحيرة (2)

 

فتح 72 منفذ للسلع بأسعار الجملة بالبحيرة (3)
فتح 72 منفذ للسلع بأسعار الجملة بالبحيرة (3)

 

فتح 72 منفذ للسلع بأسعار الجملة بالبحيرة (4)
فتح 72 منفذ للسلع بأسعار الجملة بالبحيرة (4)

 

فتح 72 منفذ للسلع بأسعار الجملة بالبحيرة (5)
فتح 72 منفذ للسلع بأسعار الجملة بالبحيرة (5)

 

فتح 72 منفذ للسلع بأسعار الجملة بالبحيرة (6)
فتح 72 منفذ للسلع بأسعار الجملة بالبحيرة (6)

 

فتح 72 منفذ للسلع بأسعار الجملة بالبحيرة (7)
فتح 72 منفذ للسلع بأسعار الجملة بالبحيرة (7)

 

فتح 72 منفذ للسلع بأسعار الجملة بالبحيرة (8)
فتح 72 منفذ للسلع بأسعار الجملة بالبحيرة (8)

 

فتح 72 منفذ للسلع بأسعار الجملة بالبحيرة (9)
فتح 72 منفذ للسلع بأسعار الجملة بالبحيرة (9)

 

فتح 72 منفذ للسلع بأسعار الجملة بالبحيرة (10)
فتح 72 منفذ للسلع بأسعار الجملة بالبحيرة (10)

 

فتح 72 منفذ للسلع بأسعار الجملة بالبحيرة (11)
فتح 72 منفذ للسلع بأسعار الجملة بالبحيرة (11)

 

فتح 72 منفذ للسلع بأسعار الجملة بالبحيرة (12)
فتح 72 منفذ للسلع بأسعار الجملة بالبحيرة (12)

 

كيف إستعدت محافظة الأقصر لشهر رمضان المبارك؟؟ (1)
كيف إستعدت محافظة الأقصر لشهر رمضان المبارك؟؟ (1)

 

كيف إستعدت محافظة الأقصر لشهر رمضان المبارك؟؟ (2)
كيف إستعدت محافظة الأقصر لشهر رمضان المبارك؟؟ (2)

 

كيف إستعدت محافظة الأقصر لشهر رمضان المبارك؟؟ (3)
كيف إستعدت محافظة الأقصر لشهر رمضان المبارك؟؟ (3)

 

كيف إستعدت محافظة الأقصر لشهر رمضان المبارك؟؟ (4)
كيف إستعدت محافظة الأقصر لشهر رمضان المبارك؟؟ (4)

 

كيف إستعدت محافظة الأقصر لشهر رمضان المبارك؟؟ (5)
كيف إستعدت محافظة الأقصر لشهر رمضان المبارك؟؟ (5)

 

كيف إستعدت محافظة الأقصر لشهر رمضان المبارك؟؟ (6)
كيف إستعدت محافظة الأقصر لشهر رمضان المبارك؟؟ (6)

 

كيف إستعدت محافظة الأقصر لشهر رمضان المبارك؟؟ (7)
كيف إستعدت محافظة الأقصر لشهر رمضان المبارك؟؟ (7)

 

كيف إستعدت محافظة الأقصر لشهر رمضان المبارك؟؟ (8)
كيف إستعدت محافظة الأقصر لشهر رمضان المبارك؟؟ (8)

 

كيف إستعدت محافظة الأقصر لشهر رمضان المبارك؟؟ (9)
كيف إستعدت محافظة الأقصر لشهر رمضان المبارك؟؟ (9)

 

كيف إستعدت محافظة الأقصر لشهر رمضان المبارك؟؟ (10)
كيف إستعدت محافظة الأقصر لشهر رمضان المبارك؟؟ (10)

 


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