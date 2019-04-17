إغلاق مدارس فى دنفر بامريكا والشرطة تبحث عن مسلحة شابة

أغلقت المدارس الحكومية أبوابها في مقاطعة جيفرسون، حيث تقع مدرسة كولومباين الثانوية، والمناطق القريبة اليوم الأربعاء فيما تبحث الشرطة عن شابة مسلحة من فلوريدا "مهووسة" بمذبحة وقعت في مدرسة كولومباين قبل ثلاثة أيام من الذكرى العشرين للحادث.

وبحث رجال مكتب التحقيقات الاتحادي وأفراد من شرطة مقاطعة جيفرسون وجنود من كولورادو خلال الليل عن شابة عمرها 18 عاما تدعى سول بايس من فلوريدا. ووصفوها بأنها "شديدة الخطورة".

وقال دين فيليبس المسؤول بمكتب التحقيقات في مؤتمر صحفي في وقت متأخر أمس الثلاثاء إن بايس سافرت من ميامي إلى دنفر يوم الاثنين حيث اشترت سلاحا وذخيرة.

وأضاف "نعتبرها تهديدا كبيرا للمجتمع" وأضاف أنها غير متهمة بأي جريمة "لكن أولويتنا الآن هي العثور على الآنسة بايس".

وقتل طالبان بمدرسة كولومباين الثانوية 12 من زملائهم بالرصاص يوم 20 أبريل عام 1999 ثم انتحرا. وكان هذا وقتئذ أكثر حوادث إطلاق النار في المدارس دموية في التاريخ الأمريكي.

وتلقى مكتب التحقيقات في دنفر إخطارا بوجود تهديد محتمل من أفراد المكتب في ميامي يوم الثلاثاء وأبلغوا المدارس في المنطقة. وألغيت الدراسة في أكثر من عشرة أحياء في دنفر اليوم الأربعاء وفقا لما ورد على المواقع الإلكترونية للمدارس وحسابات إعلامية على مواقع التواصل.

وقال مكتب التحقيقات أمس الثلاثاء إن لا يوجد سبب كاف لإصدار أمر رسمي باعتقال بايس لكن يتعين على رجال الأمن احتجازها لتقييم قواها العقلية.