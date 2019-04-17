إصابة قهوجى بمشاجرة بسبب خلافات الجيرة فى قليوب

القليوبية - نيفين طه

أصيب قهوجى فى مشاجرة مع جاره، قام على إثرها المتهم بالتعدى عليه بالضرب بقطعة زجاج محدثا إصابته، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود بلاغا لقسم شرطة قليوب بوصول "محمد ا ح" 16 عاما قهجوجى مصاب لإحدى مستشفيا قليوب.

انتقل العميد يحى راضى مدير المباحث الجنائية بسؤال المصاب إتهم "اسلام ا م" 45 عاما، صاحب كشك بالتشاجر معه وإحداث إصابته .

ذلك لوجود خلافات سابقة بينهما بسبب الجيرة، اليوم حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على إثرها المتهم بالتعدى عليه بالضرب بقطعة زجاج محدثا إصابته وفر هاربا .

تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين، جارى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.