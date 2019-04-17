video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 17 أبريل 2019 12:15 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إصابة قهوجى بمشاجرة بسبب خلافات الجيرة فى قليوب

الأربعاء، 17 أبريل 2019 10:50 ص
إصابة قهوجى بمشاجرة بسبب خلافات الجيرة فى قليوب اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية
القليوبية - نيفين طه
إضافة تعليق

أصيب قهوجى فى مشاجرة مع جاره، قام على إثرها المتهم بالتعدى عليه بالضرب بقطعة زجاج محدثا إصابته، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود بلاغا لقسم شرطة قليوب بوصول "محمد ا ح" 16 عاما قهجوجى مصاب لإحدى مستشفيا قليوب.

انتقل العميد يحى راضى مدير المباحث الجنائية بسؤال المصاب إتهم "اسلام ا م" 45 عاما، صاحب كشك بالتشاجر معه وإحداث إصابته .

ذلك لوجود خلافات سابقة بينهما بسبب الجيرة، اليوم حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على إثرها المتهم بالتعدى عليه بالضرب بقطعة زجاج محدثا إصابته وفر هاربا .

تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين، جارى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حبس عاطل وسائق 4 أيام لضبطهما بـ 6050 قرص ترامادول فى شبرا الخيمة

القليوبية

مشاجرة

التعدى على بالضرب بقطعة زجاج

مدير امن القليوبية

اخبار محافظة القليوبية

اخبار الحوادث




لا تفوتك
السيسى يتصل برئيس المجلس العسكرى السودانى ويؤكد الاستعداد لتقديم الدعم للسودان

السيسى يتصل برئيس المجلس العسكرى السودانى ويؤكد الاستعداد لتقديم الدعم للسودان

رئيس البرلمان يدعو كافة أبناء الشعب للمشاركة فى استفتاء التعديلات الدستورية

رئيس البرلمان يدعو كافة أبناء الشعب للمشاركة فى استفتاء التعديلات الدستورية

ملامح استعدادات الفراعنة لأمم أفريقيا.. المعسكر الأخير ينطلق 6 يونيو.. أزمة الهجوم عرض مستمر.. السولية يقتحم القائمة بقوة.. حراسة المرمى فى أمان بعد عودة حارس بيراميدز.. وعبد الله السعيد مفاجأة الكان

ملامح استعدادات الفراعنة لأمم أفريقيا.. المعسكر الأخير ينطلق 6 يونيو.. أزمة الهجوم عرض مستمر.. السولية يقتحم القائمة بقوة.. حراسة المرمى فى أمان بعد عودة حارس بيراميدز.. وعبد الله السعيد مفاجأة الكان

لم تقتصر على الرشاوى ودعم الإرهاب.. فضيحة أخرى تلاحق "الحمدين" خارجيا.. النظام القطرى يتورط فى غسل الأموال ويستأجر عددا من المسئولين الدوليين لتحسين سمعته.. ومحللون سعوديون: الرباعى العربى كشف وجه الدوحة القبيح

لم تقتصر على الرشاوى ودعم الإرهاب.. فضيحة أخرى تلاحق "الحمدين" خارجيا.. النظام القطرى يتورط فى غسل الأموال ويستأجر عددا من المسئولين الدوليين لتحسين سمعته.. ومحللون سعوديون: الرباعى العربى كشف وجه الدوحة القبيح

متفرحش بالمجانى.. تعرف على خطورة تحميل حلقات Game of Thrones مجانا

متفرحش بالمجانى.. تعرف على خطورة تحميل حلقات Game of Thrones مجانا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة