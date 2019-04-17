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إدارة كاتدرائية نوتردام تعلن إغلاقها من 5 إلى 6 سنوات

الأربعاء، 17 أبريل 2019 01:34 م
إدارة كاتدرائية نوتردام تعلن إغلاقها من 5 إلى 6 سنوات حريق نوتردام
كتب سمير حسنى
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أعلنت إدارة كاتدرائية نوتردام في باريس أن الصرح سيغلق من 5 إلى 6 سنوات، جاء ذلك وفق ما أفادت به العربية فى خبر عاجل.

 

وأمضى نحو 500 رجل إطفاء ساعات عدة فى محاولة إخماد الحريق الضخم الذى اندلع، مساء الاثنين، في كاتدرائية نوتردام فى العاصمة الفرنسية، قبل أن يتمكنوا من السيطرة عليه جزئيا صباح الثلاثاء.

 

وبدأت النيران أولا فى سقف الكاتدرائية، التى تم تشييدها قبل 855 عاما، وتخضع منذ العام الماضى لعملية إعادة ترميم، قبل أن تنتقل إلى أحد أبراجها الذى تهاوى بفعل النيران الضخمة.


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