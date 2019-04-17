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إحالة المتهمة بقتل نجلها خنقًا داخل فندق فى وسط القاهرة لمحكمة الجنايات

الأربعاء، 17 أبريل 2019 06:28 م
إحالة المتهمة بقتل نجلها خنقًا داخل فندق فى وسط القاهرة لمحكمة الجنايات محكمة - أرشيفية
كتب عبد الله محمود
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قررت نيابة حوادث شمال القاهرة الكلية، بإشراف حاتم فاضل المحامى العام، إحالة ربة منزل للمحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامها بقتل طفلها خنقًا داخل فندق فى وسط القاهرة.

ووجهت النيابة للمتهمة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وأثبت تقرير الصفة التشريحية لجثة المجنى علية أن الوفاة حدثت نتيجة اسفكسيا الخنق عن طريق كتم النفس والضغط على العنق، ما أدى لنقص فى وصول الأوكسجين إلى المخ وتوقف القلب والتنفس.

وكشفت تحقيقات النيابة برئاسة المستشار كمال الشناوى، رئيس النيابة، عن أن الأم قررت التخلص من نجلها البالغ من العمر 5 سنوات، بسبب خلافات مع والده، وتوجهت للفندق وخنقته حتى فارق الحياة وأخفت جثته أسفل السرير وغادرت الفندق.

كانت البداية بتلقى قسم شرطة الأزبكية بلاغا، من العاملين بأحد الفنادق يفيد بأنهم أثناء تفقدهم الغرف عثروا على جثة طفل، كان بصحبة والدته، وأشارت التحريات الأولية إلى أن والدة الطفل وراء الواقعة، فتم تقنين الإجراءات وإعداد الاكمنة اللازمة والقبض عليها حيث تحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق، وقررت حبس الأم 4 أيام على ذمة التحقيقات وإحالتها لمحاكمة عاجلة.


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