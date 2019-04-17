كرم أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأربعاء الشيخ محمد محمود الطبلاوي، خلال حفل ختام النسخة العاشرة من جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم، وقرءاته وتجويده، والذي أقيم بقصر "بيان".
وأعرب الشيخ الطبلاوي، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت، عن سعادته بهذا التكريم، منوها بحرص أمير الكويت على العناية والاهتمام بالقرآن الكريم، وإكرام أهله، وتشجيع حفظته.
وكان أمير الكويت قد كرم أيضا - خلال فعاليات الحفل - لجان التحكيم، وتوزيع الجوائز على الفائزين.
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