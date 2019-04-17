وأعرب الشيخ الطبلاوي، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت، عن سعادته بهذا التكريم، منوها بحرص أمير الكويت على العناية والاهتمام بالقرآن الكريم، وإكرام أهله، وتشجيع حفظته.

وكان أمير الكويت قد كرم أيضا - خلال فعاليات الحفل - لجان التحكيم، وتوزيع الجوائز على الفائزين.