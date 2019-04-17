ألمانيا تؤكد دعمها لتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار فى العراق

برلين(أ ش أ)

أكدت ألمانيا دعمها للاستقرار فى العراق والعمل جنبا إلى جنب مع الشركاء العراقيين لوضع الأسس لمستقبل مشرق هناك.

جاء ذلك فى بيان للخارجية الألمانية، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع لفريق العمل الداعم للاستقرار فى العراق ومكافحة تنظيم داعش الإرهابى.

وأشار البيان إلى أهمية تعزيز المكاسب الداعمة للاستقرار فى العراق، وتهيئة الظروف لعودة جميع المشردين، والمضى قدما نحو إعادة الإعمار، موضحا أن ذلك يشمل أيضا المناطق التى كانت تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابى لفترة طويلة، وقال إن ألمانيا تقدم 40 مليون يورو لهذا الغرض.

ولفت البيان أيضا إلى تمويل الأمم المتحدة لإعادة تأهيل البنية التحتية المدمرة فى هذه المناطق، وتعزيز فرص العمل، وهيكلة مشاريع الإدارة والمصالحة المحلية.