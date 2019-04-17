video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 17 أبريل 2019 01:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

ألمانيا تؤكد دعمها لتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار فى العراق

الأربعاء، 17 أبريل 2019 12:18 م
ألمانيا تؤكد دعمها لتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار فى العراق ميركل
برلين(أ ش أ)
إضافة تعليق

أكدت ألمانيا دعمها للاستقرار فى العراق والعمل جنبا إلى جنب مع الشركاء العراقيين لوضع الأسس لمستقبل مشرق هناك.

جاء ذلك فى بيان للخارجية الألمانية، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع لفريق العمل الداعم للاستقرار فى العراق ومكافحة تنظيم داعش الإرهابى.

وأشار البيان إلى أهمية تعزيز المكاسب الداعمة للاستقرار فى العراق، وتهيئة الظروف لعودة جميع المشردين، والمضى قدما نحو إعادة الإعمار، موضحا أن ذلك يشمل أيضا المناطق التى كانت تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابى لفترة طويلة، وقال إن ألمانيا تقدم 40 مليون يورو لهذا الغرض.

ولفت البيان أيضا إلى تمويل الأمم المتحدة لإعادة تأهيل البنية التحتية المدمرة فى هذه المناطق، وتعزيز فرص العمل، وهيكلة مشاريع الإدارة والمصالحة المحلية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الاتحاد الأوروبى يؤكد استعداده للمساهمة فى إعادة إعمار العراق

المانيا

العراق

اعمار العراق

داعش

الخارجيه العراقيه




لا تفوتك
وفد مصرى رفيع المستوى يزور الخرطوم للتأكيد على دعم خيارات الشعب السودانى

وفد مصرى رفيع المستوى يزور الخرطوم للتأكيد على دعم خيارات الشعب السودانى

وزير الكهرباء: إعلان الأسعار الجديدة منتصف مايو المقبل

وزير الكهرباء: إعلان الأسعار الجديدة منتصف مايو المقبل

الهيئات الإعلامية تستعد للاستفتاء على التعديلات الدستورية.."العامة للاستعلامات" تتلقى 555 طلبا من المراسلين الأجانب للتغطية.. "الأعلى للإعلام" يناشد جميع الوسائل بالالتزام بالمهنية.. وغرفة عمليات لـ"الإعلاميين"

الهيئات الإعلامية تستعد للاستفتاء على التعديلات الدستورية.."العامة للاستعلامات" تتلقى 555 طلبا من المراسلين الأجانب للتغطية.. "الأعلى للإعلام" يناشد جميع الوسائل بالالتزام بالمهنية.. وغرفة عمليات لـ"الإعلاميين"

سفير مصر ببريطانيا لـ"اليوم السابع" من لندن: 2مليار جنيه إسترلينى حجم التبادل التجارى وعلى بريطانيا استئناف الطيران لشرم الشيخ.. 415ألف سائح زاروا مصر.. ومحمد صلاح حقق نجاحا استثنائيا ونموذجا للاجتهاد والانضباط

سفير مصر ببريطانيا لـ"اليوم السابع" من لندن: 2مليار جنيه إسترلينى حجم التبادل التجارى وعلى بريطانيا استئناف الطيران لشرم الشيخ.. 415ألف سائح زاروا مصر.. ومحمد صلاح حقق نجاحا استثنائيا ونموذجا للاجتهاد والانضباط

غدا.. طقس لطيف شمالا مائل للحرارة جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 25 درجة

غدا.. طقس لطيف شمالا مائل للحرارة جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 25 درجة

السيسى يتصل برئيس المجلس العسكرى السودانى ويؤكد الاستعداد لتقديم الدعم للسودان

السيسى يتصل برئيس المجلس العسكرى السودانى ويؤكد الاستعداد لتقديم الدعم للسودان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة