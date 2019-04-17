أغنية تدعو المواطنين للمشاركة فى الاستفتاء.. "ورى العالم إنك واعى وفاهم".. فيديو

كتب إبراهيم قاسم - هدى أبو بكر

أعدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين ابراهيم، أغنية جديدة بعونان "ورى للعالم" لمجموعة من الشباب، لحث الناخبين على المشاركة الإيجابية والفعالة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر عقده أيام 20 و21 و22 أبريل فى الداخل.

وتضمنت كلمات الاغنية :

ورى للعالم كله نزولك.. وانك واعى وفاهم دورك

مصر بتسمع كل ولادها ..شارك يلا معانا وفدها

روح يلا اتصور وسط طبورك .. واوع تكسل مهما قولك

مصر أكيد وقفة على وصولك ..ورى العالم كله نزولك

خدك احبابك خد اولادك وعمل بهم صف اقصادك

حب بلدهم فرض واجب ولما يكبروا هيفتكرولك