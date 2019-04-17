أسهم أوروبا تنزل من أعلى مستوى فى 8 أشهر

(رويترز)

شهدت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء، انخفاضا بعد أن بلغت أعلى مستوياتها فى ثمانية أشهر فى الجلسة السابقة، فى الوقت الذى يقول فيه المحللون إن من المبكر للغاية الحديث عن تعاف فى الصين على الرغم من نمو الناتج المحلى الإجمالى لثانى أكبر اقتصاد فى العالم بوتيرة أفضل من التوقعات فى الربع الأول من العام.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبى 0.1 % بعد مكاسب لخمس جلسات على التوالى، وانخفض سهم مجموعة بي.اتش.بى 2.7 % ليضغط بقوة على المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطانى والمؤشر ستوكس 600 حيث خفضت أكبر شركة تعدين فى العالم توقعاتها لإنتاج الحديد الخام بعد يوم من تقليص منافستها ريو تينتو تقديرات إنتاجها.

ونزل مؤشر قطاع الموارد الأساسية 1.4 % وارتفعت أسهم روش 1.2% بعد أن زادت شركة صناعة الأدوية السويسرية توقعاتها للعام 2019 عقب مبيعات فاقت توقعات المحللين فى الربع الأول.

وصعدت أسهم كومرتس بنك 2.6 % بعد أن قالت وسائل إعلام إن بنك آي.ان.جى الهولندى انضم لقائمة عارضى الاندماج مع البنك الألمانى عقب مساع مماثلة من دويتشه بنك وأونى كريديت الإيطالى.