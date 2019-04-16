video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 16 أبريل 2019 09:53 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

3 مراكز تموينية متطورة لمواكبة بدء المشروع القومى للتحول الرقمى ببورسعيد

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 08:56 ص
3 مراكز تموينية متطورة لمواكبة بدء المشروع القومى للتحول الرقمى ببورسعيد ناصر ثابت وكيل وزارة التموين ببورسعيد
بورسعيد محمد فرج
إضافة تعليق

أكد ناصر ثابت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد خلال تصريح خاص لـ" اليوم السابع " بأنه يتم حاليا تطوير 3 مراكز تموينية متطورة لمواكبة المشروع القومى للتحول الرقمى، والتى من المنتظر أن يتم افتتاحها الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية  نهاية شهر إبريل الحالى.

وأشار إلى أن هناك عدا من الكوادر يتم تدريبها تمهيدا لتأهيلها للعمل بالمراكز التى سوف تؤدى الخدمة التموينية على أعلى مستوى وتميز فى الأداء للتعامل مع أحدث أجهزة كمبيوتر تواكب التطور فضلا عن إنترنت فائق السرعة والتعامل من خلال الشباك الواحد  للإنتهاء من كافة المعاملات والإجراءات التموينية  إختصارا للوقت والجهد .

وقال ناصر أن المنظومة الجديدة للتحول الرقمى تستهدف إحكام الرقابة على جميع برامج الإنفاق العام إلى جانب دعم جهود الدولة لرفع كفاءة وجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين لمواكبة التطور والتحول التكنولوجى بمشروع التحول الرقمى لتكون بورسعيد أول محافظة على مستوى الجمهورية تطبيق المشروع القومى للتحول الرقمى .

وتابع : أن المراكز النموذجية الجديدة  موجودة بحى الشرق والعرب والضواحى بهدف تقديم كافة الخدمات التموينية والتى تتمثل فى  إصدار بطاقات بدل فاقد وتالف والفصل الإجتماعى فضلا أن إصدار البطاقات الجديدة للحالات الأولى بالرعاية وفقا للقانون بالإضافة لعمل الطلبات اللازمة لإضافة أو حذف افراد بالخطاْ وتعديل وتحديث البيانات بالبطاقات للمساهمة فى تنقية قاعدة البيانات لمصلحة المواطن .

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"تموين بورسعيد": ننسق مع "الرقابة على الصادرات" ومديرية الزراعة لتوريد القمح

تموين بورسعيد: قوافل "حياة كريمة" تجوب القرى لبيع السلع بأسعار تعاونية

بورسعيد

اخبار محافظة بورسعيد

اخبار المحافظات

اخبار مصر

مراكز تموينية

المشروع القومى للتحول الرقمى




لا تفوتك
ننشر النص الكامل لمواد التعديلات الدستورية قبل ساعات من تصويت البرلمان عليها

ننشر النص الكامل لمواد التعديلات الدستورية قبل ساعات من تصويت البرلمان عليها

تفاصيل مثيرة بواقعة " عنتيل السلام الكفيف".. إحدى الضحايا : قالى تعالى نضفى الشقة وربطنى بالحبل عشان يغتصبنى".. المجنى عليها:المتهم جرحنى فى ساقى لمقاومتى له.. المتهم: "أنا راجل كفيف إزاى اغتصب بنات وانا مبشوفش

تفاصيل مثيرة بواقعة " عنتيل السلام الكفيف".. إحدى الضحايا : قالى تعالى نضفى الشقة وربطنى بالحبل عشان يغتصبنى".. المجنى عليها:المتهم جرحنى فى ساقى لمقاومتى له.. المتهم: "أنا راجل كفيف إزاى اغتصب بنات وانا مبشوفش

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة