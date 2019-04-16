3 مراكز تموينية متطورة لمواكبة بدء المشروع القومى للتحول الرقمى ببورسعيد

بورسعيد محمد فرج

أكد ناصر ثابت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد خلال تصريح خاص لـ" اليوم السابع " بأنه يتم حاليا تطوير 3 مراكز تموينية متطورة لمواكبة المشروع القومى للتحول الرقمى، والتى من المنتظر أن يتم افتتاحها الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية نهاية شهر إبريل الحالى.

وأشار إلى أن هناك عدا من الكوادر يتم تدريبها تمهيدا لتأهيلها للعمل بالمراكز التى سوف تؤدى الخدمة التموينية على أعلى مستوى وتميز فى الأداء للتعامل مع أحدث أجهزة كمبيوتر تواكب التطور فضلا عن إنترنت فائق السرعة والتعامل من خلال الشباك الواحد للإنتهاء من كافة المعاملات والإجراءات التموينية إختصارا للوقت والجهد .

وقال ناصر أن المنظومة الجديدة للتحول الرقمى تستهدف إحكام الرقابة على جميع برامج الإنفاق العام إلى جانب دعم جهود الدولة لرفع كفاءة وجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين لمواكبة التطور والتحول التكنولوجى بمشروع التحول الرقمى لتكون بورسعيد أول محافظة على مستوى الجمهورية تطبيق المشروع القومى للتحول الرقمى .

وتابع : أن المراكز النموذجية الجديدة موجودة بحى الشرق والعرب والضواحى بهدف تقديم كافة الخدمات التموينية والتى تتمثل فى إصدار بطاقات بدل فاقد وتالف والفصل الإجتماعى فضلا أن إصدار البطاقات الجديدة للحالات الأولى بالرعاية وفقا للقانون بالإضافة لعمل الطلبات اللازمة لإضافة أو حذف افراد بالخطاْ وتعديل وتحديث البيانات بالبطاقات للمساهمة فى تنقية قاعدة البيانات لمصلحة المواطن .