وزير خارجية فلسطين: محمود عباس على استعداد للقاء نتنياهو دون شروط

كتب- هاشم الفخرانى

أعلن وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكي، أن الرئيس محمود عباس، على استعداد للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو دون شروط مسبقة في حال استضافت موسكو هذا اللقاء.

وأضاف المالكي في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك " الروسية: "فلسطين سترفض أي اقتراح للتسوية الإسرائيلية الفلسطينية لا يقر باستقلال دولة فلسطين".

وأشار الوزير إلى أن فلسطين تطالب المحكمة الجنائية الدولية بمناقشة التهديدات الأمريكية للجنائية الدولية حيال الدعوة للتحقيق مع إسرائيليين.

وتابع المالكي عباس قد يزور موسكو في غضون أشهر، لكن لم تتم بعد مناقشة التواريخ المحددة من خلال القنوات الدبلوماسية.

وكان نتنياهو قد عارض اتفاقات أوسلو المؤقتة للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين في التسعينيات. وفي عام 2009، قبل بشروط إقامة دولة فلسطينية، لكنه تعهد في عام 2015 بعدم إنشاء دولة للفلسطينيين في عهده.