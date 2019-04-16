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وزير الدفاع التونسى: مسلحون أجانب حاولوا اجتياز الحدود البرية والبحرية

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 01:44 م
وزير الدفاع التونسى: مسلحون أجانب حاولوا اجتياز الحدود البرية والبحرية وزير الدفاع التونسى عبد الكريم الزبيدى
تونس (أ ش أ)
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أكّد وزير الدفاع التونسى عبد الكريم الزبيدى، أنّه تمّ ضبط مجموعتين مسلحتين حاولتا اجتياز الحدود البرية والبحرية للبلاد، الأولى مكونة من 11 شخصا من جنسيات أوروبية مختلفة حاولت اجتياز الحدود البحرية عبر زورقين مطاطيين، وتم رصدها وإيقافها فى جزيرة "جربة".

وقال الزبيدى - فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن المجموعة الثانية، والمكونة من 13 فرنسيا، حاولت اجتياز الحدود البرية بسيارات رباعية الدفع، موضحا أن عناصر هذه المجموعة رفضت التوقف لكن السلطات العسكرية أجبرتها على الامتثال.

وأوضح الوزير أنه تم تسليم كلتا المجموعتين إلى حرس الحدود.

 


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