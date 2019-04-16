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وزير الحرس الوطنى بالسعودية يستعرض العلاقات مع قائد القيادة المركزية الأمريكى

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 06:00 ص
وزير الحرس الوطنى بالسعودية يستعرض العلاقات مع قائد القيادة المركزية الأمريكى جانب من اللقاء
الرياض- واس
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استقبل الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني في مكتبه بالوزارة قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول كينيث مكينزي، والوفد المرافق له ، وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، واستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين.

 

حضر الاستقبال رئيس الجهاز العسكري الفريق محمد بن خالد الناهض، واللواء ركن تركي بن عبدالله بن محمد رئيس هيئة التعليم والتدريب، ومدير عام الإدارة العامة للمشتريات العسكرية اللواء ركن منصور بن عبدالعزيز العيسى، ومن الجانب الأمريكي القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة كريستوفر هينزيل، وملحق الدفاع وكبير العسكريين اللواء هاجلار.

 

 


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