وزير التنمية المحلية: منافذ جديدة للسلع وخط ساخن لتلقى الشكاوى فى رمضان

كتب على عبد الرحمن

أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أنه يتابع استعدادات المحافظات لاستقبال شهر رمضان المعظم، حيث تقوم غرفة العمليات المركزية بالوزارة بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات بالتأكد من توافر كافة السلع الغذائية للمواطنين فى كافة المدن والقرى والأحياء، كما تتلقى غرف العمليات أية شكاوى من المواطنين عن نقص أى سلع أو خدمات.

وأوضح شعراوى، فى بيان اليوم، أنه تم إعداد حصر كامل وخرائط بمنافذ التوزيع الموجودة فى جميع المحافظات موضحًا بها المنافذ التى تخص وزارة التموين والتجارة الداخلية والمنافذ الخاصة بالمحافظات، مشيرًا إلى أن ذلك يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بتوفير السلع وضبط الأسعار خلال الفترة الحالية والقادمة وتنفيذاً للبروتوكول الموقع بين وزارتى التنمية المحلية والتموين وجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة لإمداد منافذ المحافظات ووزارة التموين بمنتجات الجهاز من السلع الأساسية بأسعار مخفضة.

وأكد شعراوى، أنه وجه المحافظات بافتتاح شوادر جديدة ومنافذ بيع للسلع " خضروات – لحوم حية ومجمدة " بالمدن والقرى لسهولة وصول المواطنين إليها، مشيراً إلى أن الخضروات والسلع من انتاج مزارع القوات المسلحة والتى افتتح رئيس الجمهورية الصوب الخاصة بها بمشروع العاشر من رمضان ستباع بأسعار أقل من مثيلاها بالأسواق .

كما وجه شعراوى، المحافظين بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية وتشديد الرقابة على المطاحن والمخابز البلدية ومستودعات الدقيق والبوتاجاز والأسواق العامة والتفتيش على السلع المعروضة للتأكيد من صلاحياتها ورفع استعدادات المرافق والخدمات بالمحافظات على مدار اليوم لمواجهة أى ظروف طارئة فى قطاع المرافق من مياه وكهرباء وصرف صحة ونظافة مع تعديل مواعيد عمل المخابز بمايتناسب مع الشهر الكريم .

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه سيتم إتاحة أكثر من وسيلة لتلقى الشكاوى من المواطنين عن نقص أى سلع أو خدمات بالمحافظات خلال الشهر الكريم من خلال مبادرة صوتك مسموع وصفحتها على الفيس بوك على موقع التواصل الاجتماعى " الفيس بوك ": www.facebook.com/sotakmasmwo ورقم الخط الساخن : "15330" وسيعمل طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة والبريد الإلكترونى للوزارة : "Info@mld.gov.eg ".