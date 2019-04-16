وزير التعليم العالى: مصر مهتمة بالانفتاح على محيطها الأفريقى

افتتح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، فعاليات الافتتاحية التى نظمتها جامعة القاهرة بمناسبة إطلاق "مبادرة إفريقيا هتتكلم عربي" والتى أطلقتها كلية دار العلوم بالجامعة.

وأكد عبد الغفار، اهتمام مصر بالانفتاح على محيطها الإفريقى، وتدعيم علاقاتها مع أشقائها الأفارقة، خاصة فى مجالات التعليم والثقافة والبحث العلمى، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الفعاليات التى تم تنظيمها بهدف دعم أواصر الصداقة والتعاون بين مصر وأشقائها الأفارقة، وذلك فى ضوء رئاسة مصر للاتحاد الافريقى لهذا العام، مؤكدًا عمق الروابط التاريخية بين مصر ومختلف الدول الإفريقية.

وأشار وزير التعليم العالى، إلى أهمية المبادرة، حيث تهدف إلى تشجيع الطلاب الأفارقة على دراسة اللغة العربية، داعيا إلى تنظيم برامج موازية لتعليم الطلاب المصريين اللغات الإفريقية، لتعزيز التفاهم والتبادل الثقافى بين مصر وإفريقيا.

وأشار الوزير إلى ضرورة استغلال الثروات الطبيعية والموارد البشرية المتميزة التى تتمتع بها القارة الإفريقية لوضعها فى مكانة عالمية متميزة، لافتا إلى تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال مؤتمر الشباب الإفريقى الذى تم عقده بأسوان الشهر الماضى، بتقديم الدعم الكامل للأشقاء الأفارقة فى كافة المجالات .

ومن جانبه أكد الدكتور الخشت أن جامعة القاهرة نفذت العديد من الإجراءات لدعم العلاقات المصرية الإفريقية، وتحويل معهد الدراسات الإفريقية إلى كلية، مشيراَ إلى أن المبادرة تستهدف تعليم ألف طالب إفريقى بكلية دار العلوم.

وقال د. الخشت: " لا توجد حضارة مركزية تستمر عبر الفترات التاريخية المختلفة، وان جميع الحضارات والأمم تتداول بعضها البعض، ولذلك علينا أن نستعد لتداول الحضارة وبدأنا فى جامعة القاهرة بمشروع 1000 قائد إفريقى بكلية الدراسات الإفريقية".

وأعلن رئيس جامعة القاهرة، عن أن الجامعة ستقدم كل امكانياتها من أجل تعليم وتثقيف وتدريب أبناء القارة الافريقية، فضلا عن تسهيل كل الإجراءات الأفارقة للدراسة والتعلم بجامعة القاهرة، من خلال تقديم خخصوماتفى المصروفات والإقامة.

من جانبه اكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وسياساته الخارجية واضحة فى دعم مد جسور الصلة والتعاون مع الدول الخارجية وخصوصاً دول القارة الإفريقية، من اجل رفعة القارة اقتصاديا سياسيا واستغلال طاقات الشباب الإفريقى فى تنمية ثروات قارته.

وخلال كلمته، قال الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إن جامعة القاهرة، تمثل منارة الفكر وصاحبة التاريخ فى العالم العربى وبين كبريات الجامعات، مشيرا إلى أنه من حسن الطالع إننى درست بهذه الجامعة وابن لها.

وأكد سلامة، أن الرئيس السيسى، يحمل على عاتقه ضرورة التواجد المصرى بالقارة الإفريقية، وعودة مصر لقلب القارة، منذ اللحظة الأولى لتولى مقاليد الحكم للدولة، مشيرا إلى أن مصر كانت ولازالت مساندة للقارة السمراء.