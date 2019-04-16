video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 16 أبريل 2019 08:50 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وزير الاتصالات : نعمل على إذاعة بطولة كأس الأمم عبر البث الرقمى

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 08:00 ص
وزير الاتصالات : نعمل على إذاعة بطولة كأس الأمم عبر البث الرقمى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
كتبت: هبة السيد
إضافة تعليق

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه سيتم إنشاء شبكة واى فاى فى جميع الاستادات التى تستضيف البطولة وذلك فى المقصورة الرئيسية و منطقة الـ VIP و منطقة VVIP و المركز الإعلامى بما يضمن توفير خدمات الإنترنت ذات النطاق العريض فى تلك الأماكن، نافيا ما ردده البعض عن وجود واى فاى مجانى، مشيرا الى انه لم يصرح بذلك من قبل.

وأضاف الوزير فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه جارى التنسيق مع الهيئة الوطنية للإعلام لتوصيل الكاميرات بـ6 استادات ستقام عليها البطولة بكابلات الألياف الضوئية لإذاعة المباريات عبر البث الرقمى لإتاحة صورة اكثر نقاء ووضوحا.

 كان  الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد التقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة  واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة فى 2 من ابريل الجارى، لمتابعة سير العمل، وآخر الاستعدادات النهائية لجميع الاستادات التى سوف تستضيف فعاليات بطولة الأمم الأفريقية يونيو المقبل.

وتم استعراض الاستعدادت النهائية لاستاد القاهرة الدولى، من خلال التجهيزات الفنية، حيث ستقوم الشركة المصرية للاتصالات بربط جميع الاستادات المشاركة فى البطولة بشبكة من الألياف الضوئية مع السنترالات بما يتيح تغطية متميزة لخدمات الاتصالات والإنترنت بجودة عالية داخل الاستادات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البريد: إقبال كبير على شراء كراسات الإعلان الـ11 للإسكان الاجتماعى بالصعيد

ايتيدا: فتح باب التقدم لمنحة "مبرمجى المستقبل" للصف الأول الثانوى

وزير الاتصالات

عمرو طلعت

البث الرقمى

التجهيزات الفنية

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
ننشر النص الكامل لمواد التعديلات الدستورية قبل ساعات من تصويت البرلمان عليها

ننشر النص الكامل لمواد التعديلات الدستورية قبل ساعات من تصويت البرلمان عليها

تفاصيل مثيرة بواقعة " عنتيل السلام الكفيف".. إحدى الضحايا : قالى تعالى نضفى الشقة وربطنى بالحبل عشان يغتصبنى".. المجنى عليها:المتهم جرحنى فى ساقى لمقاومتى له.. المتهم: "أنا راجل كفيف إزاى اغتصب بنات وانا مبشوفش

تفاصيل مثيرة بواقعة " عنتيل السلام الكفيف".. إحدى الضحايا : قالى تعالى نضفى الشقة وربطنى بالحبل عشان يغتصبنى".. المجنى عليها:المتهم جرحنى فى ساقى لمقاومتى له.. المتهم: "أنا راجل كفيف إزاى اغتصب بنات وانا مبشوفش

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة