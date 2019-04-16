وزير الاتصالات : نعمل على إذاعة بطولة كأس الأمم عبر البث الرقمى

كتبت: هبة السيد

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه سيتم إنشاء شبكة واى فاى فى جميع الاستادات التى تستضيف البطولة وذلك فى المقصورة الرئيسية و منطقة الـ VIP و منطقة VVIP و المركز الإعلامى بما يضمن توفير خدمات الإنترنت ذات النطاق العريض فى تلك الأماكن، نافيا ما ردده البعض عن وجود واى فاى مجانى، مشيرا الى انه لم يصرح بذلك من قبل.

وأضاف الوزير فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه جارى التنسيق مع الهيئة الوطنية للإعلام لتوصيل الكاميرات بـ6 استادات ستقام عليها البطولة بكابلات الألياف الضوئية لإذاعة المباريات عبر البث الرقمى لإتاحة صورة اكثر نقاء ووضوحا.

كان الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد التقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة فى 2 من ابريل الجارى، لمتابعة سير العمل، وآخر الاستعدادات النهائية لجميع الاستادات التى سوف تستضيف فعاليات بطولة الأمم الأفريقية يونيو المقبل.

وتم استعراض الاستعدادت النهائية لاستاد القاهرة الدولى، من خلال التجهيزات الفنية، حيث ستقوم الشركة المصرية للاتصالات بربط جميع الاستادات المشاركة فى البطولة بشبكة من الألياف الضوئية مع السنترالات بما يتيح تغطية متميزة لخدمات الاتصالات والإنترنت بجودة عالية داخل الاستادات.