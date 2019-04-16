وزيرة الهجرة: نبذل جهودًا كبيرة لمنع الهجرة غير الشرعية

كتب محمود راغب

قالت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنه فى ضوء تنفيذ توجهات الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة 2030، بذلت الوزارة جهودًا كبيرة على عدة محاور تهدف إلى حماية الأمن القومى وسياسة مصر الخارجية، واعتماد مدربين للتوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية، وكذلك السعى لتوفير فرص بديلة للشباب، لمنع الهجرة غير الشرعية.

من ناحيته، أوضح الدكتور صابر سليمان مساعد الوزيرة لشئون التطوير المؤسسى، أن جهود وزارة الهجرة فى مكافحة الهجرة غير الشرعية والتوعية ببدائلها اشتملت على 6 برامج تضمنت التوعية والتأهيل والتنمية المجتمعية.

وتابع سليمان أن أول هذه البرامج اعتماد مدربين للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتعريف بسبل الهجرة الآمنة؛ حيث تم اعتماد عدد 574 مدرب معتمد من ممثلى الوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة بإجمالى 25 دورة تدريبية فى 11 محافظة هى "القاهرة، الجيزة، البحيرة، كفر الشيخ، أسيوط، سوهاج، الإسماعيلية، الغربية، المنوفية، مطروح، بورسعيد"، بالتنسيق المباشر مع الجهات المعنية، لإعداد مدربين للتوعية والتثقيف بمخاطر الهجرة غير الشرعية والبدائل الإيجابية البديلة عنها، والتعريف بسبل الهجرة الآمنة.

وأضاف سليمان أن وزارة الهجرة تبنت برنامجًا لتأهيل وتوعية طلاب التعليم الفنى بمخاطر الهجرة غير الشرعية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ومديريات التعليم الفنى فى كافة المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية؛ حيث تم توعية 304 من الشباب بإجمالى 12 دورة توعية فى مدارس التعليم الفنى للصف الأول والثانى والثالث الثانوى فى محافظات "البحيرة، كفر الشيخ، أسيوط"، باعتبارهم الفئة الأكثر استهدافا للهجرة غير الشرعية.

كما أردف الدكتور صابر سليمان أنه تم تدريب الشباب مهنياً، ضمن برنامج الارتقاء بالتنمية المجتمعية، والتدريب على ريادة الأعمال ضمن برامج التوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية، حيث تم تدريب 1000 شاب مهنيًا بإجمالى عدد 41 دورة فى 7 محافظات هى "كفر الشيخ، دمياط، الفيوم، المنيا، سوهاج، أسوان، البحيرة" ضمن برامج الفرص البديلة الإيجابية وريادة الأعمال.

وفى السياق ذاته، أوضح وائل فراج، مدير الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية بوزارة الهجرة، أنه تم توعية 1800 من الأمهات والقُصّر بإجمالى 30 دورة توعية بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمنظمة الدولية للهجرة فى 7 قرى "كوم المنصورة، بنى محمديات، المراونة، العقب، الشهابية، شقلقيل، المعابدة" ومركزًا واحدًا هو مركز أبنوب بمحافظة أسيوط، وذلك ضمن برنامج تشغيل الشباب للحد من الهجرة غير الشرعية؛ إيمانًا بأهمية الأم ومشاركتها فى اتخاذ قرار الهجرة لدى الأطفال والشباب سواء بصورة شرعية او غير شرعية، تقوم الوزارة بتثقيف الأم والقُصّر "الأطفال غير المصحوبين" من مخاطر الهجرة غير الشرعية وتوفير فرص ريادة أعمال، بالتنسيق مع الجهات المختلفة.

وأضاف فراج أن وزارة الهجرة قامت بتوعية وتثقيف 150 مدرسًا من مدرسى التعليم الفنى بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والتعريف بسبل الهجرة الآمنة والبحث عن البدائل الإيجابية والانتقال لسوق العمل، بإجمالى 6 دورات توعية وإرشاد فى محافظات "القاهرة والجيزة والإسماعيلية"، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وبرنامج دعم وتطوير التعليم الفنى TVETII.

وتابع فرّاج أن الوزارة تقوم بتنفيذ برامج توعية للمقبوض عليهم هجرة غير شرعية، حيث تم عقد دورت تدريبية لتوعية 335 شابًا من الشباب المقبوض عليهم "هجرة غير شرعية" بمنفذ السلوم الحدودى قبل إخلاء سبيلهم وإجراء مسح ميدانى عليهم للتعرف على أهم العوامل النفسية والاجتماعية المؤثرة فى قرار السفر بصورة غير شرعية.