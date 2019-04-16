وزيرة الهجرة تهنئ مصريًا فاز فى انتخابات حزب المحافظين بكندا

هنأت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ميلاد ميخائيل، لفوزه فى انتخابات حزب المحافظين فى كندا عن دائرة مسيساجا.

وأعربت السفيرة نبيلة مكرم، خلال اتصال هاتفى مع ميلاد ميخائيل، عن سعادتها لما حققه، مؤكدة دعم الوزارة الكامل له كصوت مصرى وعربى مهم داخل حزب المحافظين الكندى، الذى يمتاز بالتعددية والتنوع الفكرى.

وسبق أن هنأت وزيرة الهجرة عددًا من المصريين المقيمين فى كندا لما حققوه من نجاح على المستوى السياسى، حيث كانت الوزيرة قد هنأت "شريف سبعاوي" لفوزه بمقعد فى برلمان مقاطعة أونتاريو بمدينة تورونتو الكندية، عن حزب المحافظين الذى نجح بالأغلبية، وكذلك الدكتور "هانى توفيليس" لفوزه فى انتخابات حزب المحافطين فى كندا وترشحه رسميا للانتخابات الفيدرالية لعام 2019 عن دائرة إيرين ميلز فى مدينة ميسيساجا.

وكانت الوزيرة قد هنأت أيضًا "مريم إسحاق" لترشحها لخوض الانتخابات الفيدرالية عن حزب المحافظين فى دائرة بييرفوندز-دولارد بمقاطعة كيبيك، وكذلك السيدة "غادة ملك" لفوزها فى انتخابات حزب المحافطين فى كندا وترشحها رسميا للانتخابات الفيدرالية لعام 2019 عن دائرة ستريتسفيل فى ميسيساجا، وكذلك "آن فرانسيس" لفوزها أيضًا فى انتخابات حزب المحافطين الكندى وترشحها رسميا للانتخابات الفيدرالية عن دائرة لاك بمدينة سانت لويس.

وأكدت وزيرة الهجرة أن كل هؤلاء مثال حى لكل مصرى فى الخارج يحقق نجاحات على المستوى السياسى والشعبى، ما يؤكد أهمية العنصر البشرى المصرى ودوره الفاعل فى تلك المجتمعات، ومدى تواجده على الأرض وتأثيره فى الدائرة المحيطة به واكتسابه لثقة الجميع من حوله، معربة عن تمنياتها لهم بكل التوفيق والسداد وتحقيق مزيد من التقدم خلال المرحلة المقبلة.