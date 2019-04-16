وزيرة الصحة: المستشفى العائم يجوب الصعيد ويعالج 55 ألف سيدة وطفل بالمجان

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تقديم الخدمة الطبية بالمجان لـ 55 ألفا و500 سيدة وطفل ضمن أول مستشفى عائم تم إطلاقه من محافظة أسوان فى 26 فبرايرالماضى، استهدف 6 محافظات فى صعيد مصر، حيث يختص "المستشفى العائم" بتقديم الخدمة الطبية بالمجان للأطفال والأمهات، وذلك بالتعاون مع "روتارى مصر"، وعدد من منظمات المجتمع المدني.

وأشادت وزيرة الصحة والسكان، بالخدمات الطبية التى يقدمها "المستشفى العائم"، مؤكدة أن هذا المستشفى هو نتاج تكاملى مع الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى، والتى تعد شريكا أساسيا فى تنفيذ المشروعات الخدمية والقومية، قائلة: "إن هذا المشروع هو نواة خير متحركة، تحمل معها الخير لجميع أطفال وأمهات الصعيد".

وأكدت وزيرة الصحة والسكان، توفير كافة سبل الدعم لهذا المستشفى كونه فكرة جديدة ولاقى إقبالا كبيرا من المواطنين، مؤكدة على دعم الوزارة له بكافة الإمكانيات سواء بقوافل طبية، أو سيارات إسعاف مجهزة لنقل الحالات التى تحتاج إلى إجراء تدخلات جراحية بمستشفيات الوزارة أو الجامعية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة أن عدد المستفيدين في المحافظات الست جاء كالتالي: ١١٠٠٠ أم وطفل في محافظة أسوان، و٩٥٠٠ في الأقصر، و١٠٠٠٠ في قنا، و٨٥٠٠ في سوهاج، و٩٠٠٠ في أسيوط، و٧٥٠٠ في المنيا، كما أن المستشفى حاليا في محافظة بني سويف، وسيصل السبت القادم ٢٠ أبريل الحالى محافظة الجيزة ليستمر بتقديم الخدمات الطبية المجانية للأم والطفل حتى ٢٦ من الشهر الجاري.

وأشارإلى أن المستشفى الذي دشنته وزيرة الصحة والسكان من محافظة أسوان بحضور اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، ورئيس روتاري الدولى، يضم 20 تخصصاً تشمل تخصصات أطفال، وسمعيات، وأنف وأذن وحنجرة، وصحة إنجابية، وقلب، ورمد، وسكر وغدد صماء، وجلدية، وعظام، وأطراف صناعية، وتغذية، وأسنان، وحساسية ومناعة، ومعمل به كافة التحاليل الطبية، ووحدة للأشعة بها أشعة "موجات صوتية على القلب" وسونار، فضلاً عن صيدلية لصرف الأدوية بالمجان.

ولفت إلى وجود طاقم طبي على أعلى مستوى، من وزارة الصحة، والجامعات المصرية، وفريق تمريض، وفني وإداري، مشيراً الى أن الفرق تجري الكشف المبكر عن الأنيميا ونقص الحديد، وضعف السمع، وأمراض الأذن، وأمراض العيون، وسرطان الثدي، وسكر الأطفال، حيث يتم تقديم العلاج لكافة المصابين بالمجان، فيما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى تدخلات جراحية إلى المستشفيات لإجراء العمليات بالمجان تماماً.