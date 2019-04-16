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وزيرا العدل والصحة يبحثان إعداد قانون إنشاء صندوق لمواجهة الطوارئ الطبية

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 02:51 م
وزيرا العدل والصحة يبحثان إعداد قانون إنشاء صندوق لمواجهة الطوارئ الطبية وزيرا العدل والصحة
كتب إبراهيم قاسم
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عقد المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بديوان عام وزارة العدل،  لمناقشة إعداد مشروع قانون إنشاء صندوق لمواجهة الطوارئ الطبية، وذلك فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية بإنشاء صندوق يخصص لمواجهة الحالات الطبية الطارئة.
 
 
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ومن أهم ملامح مشروع القانون إنشاء صندوق لمواجهة الطوارئ الطبية، برئاسة وزير الصحة وعضوية القيادات العليا لوزارة الصحة بقطاعاتها المختلفة، وذلك بغرض تمويل خطة القضاء على قوائم انتظار المرضى ودعم تشغيل المنشآت الطبية المنضمة لمنظومة التأمين الطبى الشامل ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق.
 
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ومن المقرر أن، يتم استكمال دراسة المشروع بالتنسيق بين وزارتى العدل والصحة والانتهاء منه خلال مدة وجيزة، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء.
 
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قانون إنشاء صندوق لمواجهة الطوارئ الطبية

إنشاء صندوق لمواجهة الطوارئ

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