وزيرا الخارجية اليمنى والروسى يبحثان دعم العلاقات الثنائية والتطورات فى اليمن

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على هامش مشاركته في المنتدى العربي - الروسي الخامس في موسكو ، بحث وزير الخارجية خالد اليماني اليوم مع نظيره الروسي سيرجي لافروف العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع داخل اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن اليماني أكد علي موقف الحكومة الثابت في دعم جهود الأمم المتحدة وأمينها العام ومبعوثه الخاص ورئيس بعثة تنفيذ اتفاق الحديدة كمسار أوحد للتوصل إلى حل شامل للأزمة اليمنية مبني على المرجعيات الثلاث.

وأوضح الوزير اليمني لنظيره الروسي ما تقوم به ميليشيا الحوثي الانقلابية من عرقلة جهود السلام ورفضها تنفيذ اتفاق ستوكهولم والانسحاب من موانئ ومدينة الحديدة بل وعرقلتها لوصول الطواقم الأممية إلى صوامع البحر الأحمر ، مما يفاقم من المعاناة الإنسانية ، مؤكدا التزام الحكومة اليمنية بتنفيذ الاتفاق وأنها لا تعتبر الفشل خيارًا له.

وأشار إلى الدور الإيراني المخرب في اليمن من خلال دعمها للميليشيات الحوثية لشن حربها على اليمنيين وعرقلة جهود السلام، وأهمية الضغط على ايران للكف عن التدخل في الشأن اليمني.

من جانبه ، أكد الوزير الروسي على موقف بلاده الداعم لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص وبعثة تنفيذ اتفاق الحديدة، مشددًا على أهمية الالتزام بتنفيذ اتفاق ستوكهولم والمحافظة على زخم جهود سلام.

كما أكد دعم بلاده للعملية السياسية في اليمن منذ عام ٢٠١١ ودعمها للحكومة ودعم مشروع استعادة الدولة وانهاء الانقلاب وفق المرجعيات المتفق عليها.