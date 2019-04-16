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وزارة الخارجية تستخرج شهادات وفاة المواطنين الستة ضحايا حادث الطائرة الإثيوبية

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 01:22 ص
وزارة الخارجية تستخرج شهادات وفاة المواطنين الستة ضحايا حادث الطائرة الإثيوبية الوزير سامح شكرى وزير الخارجية
(أ ش أ)
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صرح السفير ياسر محمود هاشم مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج أمس الاثنين بأن الوزارة قامت باستخراج شهادات الوفاة الخاصة بالمصريين الستة من ضحايا حادث تحطم طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية.

وقال هاشم إنه تم التواصل مع أهالي الضحايا واستقبالهم بمقر وزارة الخارجية لتسليمهم شهادات الوفاة، وذلك بعد قيام وزارة الخارجية بالتصديق على الشهادات واستيفاء كافة الإجراءات اللازمة.

وأعربت وزارة الخارجية عن بالغ التعازي والمواساة لأسر كافة الضحايا، داعيةً المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

 


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ياسر محمود هاشم

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