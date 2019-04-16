هيئة قضايا الدولة تعيد 20459 مترا مربعا لحيازة محافظة الإسماعيلية

كتب إبراهيم قاسم

حصلت هيئة قضايا الدولة على حكم هام من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية بجلسة 16/3/2019 فى الدعوى رقم 5735 لسنة 21 ق، المقامة من الممثل القانونى لإحدى الشركات ضد محافظ الإسماعيلية وآخرين بصفاتهم، لتضرره من سحب قطعة أرض منها بالإسماعيلية.

قال المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمى باسمها، إن وقائع القضية ترجع إلى قيام المدعى برفع الدعوى المشار إليها بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 294 لسنة 2016 الصادر من محافظ الإسماعيلية مع ما يترتب على ذلك من آثار.

ترجع وقائع الدعوى إلى إصدار محافظ الإسماعيلية بصفته القرار المشار إليه متضمنا إخلاء الأرض الواقعة بالجزء الشمالى المقام عليها مصنع الشركة المدعية وبعض المبانى الإدارية بمساحة 20459 مترا مربعا، الكائنة بناحية شارع الترعة بنطاق محافظة الإسماعيلية، وتسليمها لمركز ومدينة الإسماعيلية بحالتها التى عليها.

وبجلسة 16/3/2019 حكمت المحكمة بالمنطوق المشار إليه لصالح الدولة بناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع، الأمر الذى أعاد للدولة مساحة 20459 مترا مربعا بمحافظة الإسماعيلية.

وأضاف أن ذلك يأتى فى إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة، على الحفاظ على الحق والمال العام للدولة المصرية وفقا لاختصاصاتها الدستورية والقانونية.