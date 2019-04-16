هيئة الإسعاف تكشف خطة تأمين المواطنين بالاحتفالات والأحداث الرياضية

كتب وليد عبد السلام

​ تقوم هيئة الإسعاف التابعة لوزارة الصحة والسكان بتوفير خدمات تأمين المؤتمرات والمعارض حرصا على أرواح المواطنين ولعدم تعرضهم لأزمات الصحية المفاجئة.

وتكشف هيئة الإسعاف عن سبل تأمين المؤتمرات والمعارض الطبية والتى تتم من خلال تقديم طلب تأمين مؤتمرات أوإحتفالات جماعية أو أحداث رياضية لهيئة الإسعاف.

وقال مصدر بهيئة الإسعاف أنه يتم التنسيق مسبقاً مع الهيئة بإرسال البيانات اللازمة لإدارة الخدمات الإسعافية غير الطارئة لتوفير سيارات الإسعاف اللازمة والأطباء المتخصصون بمجال الطوارئ على أن يتم اخطار الهيئة بموعد ومكان انعقاد المؤتمر أو الاحتفال وكذلك عدد الحاضرين المتوقع مع مدى الاحتياج إلى عيادة متخصصة بمكان انعقاد المؤتمر أو الاحتفال وعدد سيارات الاسعاف المطلوبة لتأمين الحدث وقائمة بأسماء الشخصيات الهامة الموجودة بالمؤتمر.

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