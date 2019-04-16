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الثلاثاء، 16 أبريل 2019 11:50 ص
خالد صلاح
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نيكى يغلق عند أعلى مستوى فى 4 أشهر وتراجع توبكس

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 11:36 ص
نيكى يغلق عند أعلى مستوى فى 4 أشهر وتراجع توبكس مؤشر نيكى
(رويترز)
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ارتفع المؤشر نيكى القياسى، ليغلق عند أعلى مستوى فى أربعة أشهر، فى بورصة طوكيو للأوراق المالية، من جديد، اليوم، الثلاثاء، مدعوما بمكاسب للشركات الثلاث الكبيرة المشغلة للهاتف المحمول، بعد أن أعلنت ان.تي.تى دوكومو، أكبر مشغل فى السوق، خفضا للأسعار دون التوقعات لتهدئ المخاوف بشأن حرب أسعار.

 

وأغلق نيكى مرتفعا 0.24 فى المئة إلى 22221.66 نقطة، بعدما لامس أعلى مستوى منذ أربعة أشهر من جديد، فى حين تراجع المؤشرة توبكس الأوسع نطاقا 0.09 بالمئة إلى 1626.46 نقطة.

 

وكان مؤشر الاتصالات والمعلومات الفرعى الأقوى أداء بين 33 مجموعة صناعية مدرجة على المؤشر توبكس وصعد 1.7 بالمئة، وقفز سهم ان.تي.تى دوكومو 3.6 بالمئة وارتفعت أسهم كيه.دي.دي.آى ذات الثقل على نيكى 5.9 بالمئة وتقدم سهم سوفت بنك 3.1 بالمئة.

 

وعقب إغلاق السوق أمس، قالت ان.تي.تى دوكومو، إنها ستخفض الرسوم بما يصل إلى 40 بالمئة، ولكن لن يستفيد الكثير من المستخدمين بخفض بهذا الحجم كما أن خطة الأسعار الجديدة، التى يُنظر إليها على نطاق واسع أنها معقدة، لا تشمل الرسوم على أجهزة الهاتف المحمول.


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