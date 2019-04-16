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نيابة البحيرة تصرح بدفن جثمان رئيس فرع الرقابة الإدارية الأسبق

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 12:38 م
نيابة البحيرة تصرح بدفن جثمان رئيس فرع الرقابة الإدارية الأسبق جثة - أرشيفية
البحيرة – ناصر جودة
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قررت النيابة العامة بدمنهور بمحافظة البحيرة، التصريح بدفن جثة رئيس فرع الرقابة الإدارية الأسبق بالبحيرة، تمهيدا لنقله وتشييع جنازته بمسقط رأسه بمركز شبراخيت.
 
وتواصل اليوم نيابة دمنهور بالبحيرة، تحقيقاتها المكثفة فى جريمة قتل اللواء" أشرف ى ط" رئيس فرع الرقابة الإدارية الأسبق بالبحيرة، داخل منزله، أمس الإثنين، على يد طالب جامعى .
 
و كان اللواء أشرف طبق رئيس فرع الرقابة الإدارية الأسبق بالبحيرة، قد لقى مصرعه إثر قيام شخص بإطلاق النار علية داخل منزله بمدينة دمنهور فى ظروف غامضة.
 
وتم نقل جثة مدير الرقابة الإدارية الأسبق إلى مشرحة مستشفى دمنهور العام فى حراسة مشددة.
 
وعلى الفور وجه اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة بتشكيل فريق للبحث تحت إشراف اللواء محمد هندى مدير إدارة البحث الجنائى العميد عبد الغفار الديب رئيس المباحث الجنائية والمقدم حسن قاسم رئيس المباحث بقسم شرطة دمنهور لكشف ملابسات الحادث.. وجار تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 
فيما أكدت مصادر أمنية مطلعة أنه تم القبض على المتهم بقتل رئيس الرقابة الإدارية الأسبق بالبحيرة، وجار التحقيق معه بمعرفة الأجهزة الأمنية لمعرفة دوافع لارتكاب الحادث.
 
ووفقا للمصادر الأمنية، فإن المتهم مقيم بمركز دمنهور، واقتحم منزل رئيس الرقابة الإدارية الأسبق، وأطلق النار علية فأرداه قتيلا.
 
 

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