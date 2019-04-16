نقل نفائس كاتدرائية نوتردام إلى متحف اللوفر

قال وزير الثقافة الفرنسي فرانك ريستير للصحفيين إن الأعمال الفنية والنفائس الأخرى التي تم إخراجها من كاتدرائية نوتردام أثناء الحريق الذي اندلع في الكاتدرائية أمس الاثنين (15 أبريل ) سيجري نقلها إلى متحف اللوفر.

وكان الوزير قال في وقت سابق إن رجال الإطفاء وعاملين بوزارة الثقافة ومجلس المدينة هرعوا إلى الكاتدرائية عندما اندلع الحريق لحماية الأعمال الفنية الهامة الموجودة بالداخل.

وأضاف أن بعض القطع الفنية، وبينها قطع مقدسة مثل إكليل الشوك للسيد المسيح ورداء الملك لويس التاسع أو لويس القديس الذي يعود للقرن الثالث عشر، نُقلت في بادئ الأمر إلى مجلس المدينة والآن ستنقل إلى متحف اللوفر المجاور.