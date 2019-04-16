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الثلاثاء، 16 أبريل 2019 03:04 ص
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نقابة الصيادلة تطالب الصحة بقبول تظلمات تكليف 2017 بـ"البدل" بين الدفعة

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 03:00 ص
نقابة الصيادلة تطالب الصحة بقبول تظلمات تكليف 2017 بـ"البدل" بين الدفعة الدكتور عصام عبد الحميد وكيل نقابة الصيادلة والقائم بأعمال النقيب
كتبت آية دعبس
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قال الدكتور عصام عبد الحميد، وكيل النقابة العامة للصيادلة، القائم بأعمال النقيب، إن النقابة تتابع مشكلة تظلمات تكليف دفعة 2017، حيث تقدمت بمقترح إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، ليكون النقل بالبدل بين الصيادلة، واستثناء شمال سيناء ومطروح من النقل، وأن يتم تكليف صيادلة المحافظتين داخلهما.
 
وأوضح عبد الحميد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة وعدت بدراسة المقترح وإخطار النقابة بالرد، بعد إطلاع الوزيرة عليه.
 
وأشار إلى أنه شارك ممثلا عن النقابة، باجتماع هيئة الرعاية الصحية، أحد هيئات التأمين الصحى الشامل، والذى تم تناول اللائحة المالية للعاملين بالتأمين، وأبدينا اعتراضا على ما تم طرحه، نظرا لأنها تستثنى الصيادلة من بعض الحوافز وبدل العدوى، وهناك عدم مساواة فى الأجور، لافتا إلى أن النقابة ستتخذ الإجراءات اللازمة فى حال استمرار الوضع دون تعديل.
 
ولفت إلى أنه بعد ضغط النقابة، تم وقف الأمر، ومن المنتظر أن يتم مراجعته مع رئاسة مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن النقابة اقترحت أن يتم اشتراط التفرغ للعمل بالتأمين الصحى، سواء للصيادلة أو الأطباء.
 
 

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نقابة الصيادلة

تكليف صيادلة 2017

التامين الصحى

تكليف 2017

بدل العدوى

مرتبات التامين الصحى




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