ميناء دمياط يستقبل 3 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

دمياط - عبده عبد البارى

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، سفينتى حاويات وسفينة بضائع عامة، بينما غادر سفينتا حاويات و3 سفن بضائع عامة، وبذلك وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 20 سفينة، بالإضافة إلى 26 سفينة بالمخطاف الخارجى فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط، بياناً أعلن فيه مغادرة قطار بحمولة إجمالية 1286 طن قمح، فى حين غادر 760 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 41056 من البضائع العامة، منها 130 سيارة نقل محملة بـ 6343 طن قمح وبهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 138657 طنا بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 49295 طنا .

كما شملت حركة الصادر من البضائع العامة 614 طن رمل و1200 طن أسمنت معبأ و 2800 طن فوسفات و 50 طن علف بنجر .

كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 814 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 764 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 700 حاوية مكافئة .

بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 2695 طن خشب و5101 طن حديد و 6496 طن خردة و 8500 طن قمح و 8500 طن ذرة و 2624 طن زيت .

كما غادر الميناء قطار حجارة بعد أن قام بتفريغ 920 طن من حمولته .