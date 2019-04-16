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مياه الشرب بالأقصر تعلن غسيل وتطهير الشبكات والخطوط بالحبيل استعدادا للصيف

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 01:00 ص
مياه الشرب بالأقصر تعلن غسيل وتطهير الشبكات والخطوط بالحبيل استعدادا للصيف تطهير المياه
الأقصر – أحمد مرعى
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صرح اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، أنه تم البدء من قبل رجال إدارة مياه البياضية فى تنفيذ أعمال الغسيل والتطهير لشبكات وخطوط مياه الشرب بعدد من المناطق بالحبيل، وذلك لضمان تحسين الجودة وذلك استعدادات لدخول فصل الصيف.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب بالأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه أصدر تعليماته ببدء خطة الشركة لعمليات غسيل وتطهير شبكات مياه الشرب بجميع الإدارات بمحافظة الأقصر، وذلك استعداداً لدخول فصل الصيف وما يصاحبه من زيادة فى استهلاك المياه ولضمان جودة المياه المنتجة وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، وتمت عملية الغسيل بشبكة مياه الحبيل بتوجيه ومتابعة عبد الشافى أمين مدير إدارة المياه بالبياضية، وبإشراف كلاً من الدكتورة أمانى حجاج، والدكتور منتصر أحمد كميائى المعمل، وعدد من الفنيين والكميائيين بإدارة البياضية.

 

رئيس شركة مياة الشرب بالأقصر يعلن بدء غسيل وتطهير شبكات وخطوط المياة بالحبيل (1)

 

 

رئيس شركة مياة الشرب بالأقصر يعلن بدء غسيل وتطهير شبكات وخطوط المياة بالحبيل (2)
 

 

 

رئيس شركة مياة الشرب بالأقصر يعلن بدء غسيل وتطهير شبكات وخطوط المياة بالحبيل (3)
 

 


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