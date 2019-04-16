

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن بيان نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية، وجاء في نصه : "إننا نحث الجانب الأوكراني على التصرف بحسن نية من اجل تسوية المشاكل الناشئة عن خطئه، وإبداء اهتمام حقيقي بمواطنيه وبدء مشاورات بين الطرفين بدلاً من الإجراءات القضائية التي بدأ بها".



وأضاف البيان "وعلى خلفية العملية المتعلقة بالتدابير المؤقتة التي بدأتها أوكرانيا على أساس اتفاقية عام 1982، ينطلق الجانب الروسي من حقيقة، أن المحكمة الدولية للقانون البحري لا تتمتع بالحقوق القضائية للنظر في "حادثة كيرتش" وأن موسكو لا ترى في التدابير المؤقتة من أوكرانيا حاجة ملحة .



وأشارت وزارة الخارجية الروسية : إلى "أن الحقوق الإجرائية للبحارة الأوكرانيين تطبق بصرامة، فهم يستخدمون خدمات المحامين ويتلقون الرعاية الطبية".



وأكد البيان أن "إجراءات المحكمة الدولية لا ينبغي أن تعيق التحقيق الجنائي، الذي يجري في روسيا، ويجب ألا تحدد نتائجه مسبقا بقرار هيئة قضائية دولية".



ووفقا للخارجية، فإن كييف تستخدم الوضع حول الحادث في مضيق كيرتش للأهداف السياسية الداخلية.



الجدير بالذكر أن أوكرانيا قررت التوجه إلى المحكمة الدولية للقانون البحري بطلب اتخاذ إجراءات ضد روسيا من أجل الإفراج عن البحارة الأوكرانيين المحتجزين في روسيا بعد انتهاكهم للحدود الروسية.



وقال الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو في بيان له، نشر على شبكات التواصل الاجتماعي: "اليوم تتوجه وزارة الخارجية بتكليف مني بطلب إضافي إلى المحكمة الدولية للقانون البحري بطلب اتخاذ إجراءات ملزمة تجاه الجانب الروسي للإفراج عن البحارة الأوكرانيين".



وأضاف أن أوكرانيا تعول على أن تلزم المحكمة روسيا بالإفراج عن البحارة خلال أسابيع.