مكتبة الإسكندرية:نصف مليون زائر لمعرض الإسكندرية للكتاب

الإسكندرية - جاكلين منير

أصدرت مكتبة الإسكندرية بيان اليوم، حول معرض الإسكندرية للكتاب الذى أقيم فى الفترة من 25 مارس حتى 8 إبريل، حيث أشارت إلى إن المعرض شهد إقبالاً جماهيريًا كبيرًا، وحقق معدلات وأرقامًا قياسية، حيث وصل عدد الجماهير المترددة على المعرض بشكل عام لأكثر من نصف مليون على مدار أسبوعين.

وقد أقيم المعرض هذا العام بالتعاون مع الهيئة المصرية للكتاب، وإتحاد الناشرين، وشارك فيه 50 دار نشر مصرية وعربية، واستطاع المعرض أن يلقى الضوء على الإسكندرية ومثقفيها بقوة، وأن يقوم بعمل حراك ثقافى كبير، وقد زاد الإقبال عليه سواء من دُور النشر المتعددة أو من المبدعين الذين يحرصون على التواجد فى فعاليات المعرض الثقافية.

وحقق معرض الكتاب رقمًا قياسيًا فى عدد الفعاليات الثقافية التى أقيمت على هامشه، حيث وصلت إلى 170 فعالية، تحدث فيها 665 متحدثا، منهم 428 متحدثا من مبدعى الإسكندرية ومثقفيها، بنسبة 65% ووصل عدد الحضور لكل الفعاليات 17 ألف شخص.

وكانت أعلى نسبة حضور فى فعالية "عايز منحة" والتى قدمت للشباب نصائح فى كيفية الحصول على منح للدراسة فى الخارج، أوللتبادل الثقافى، وأعدتها وقدمتها الكاتبة منى لملوم، وحضر فيها 1300 شخص. وجاء فى المرتبة التالية فعالية "حكاوى سفراء أفريقيا" والتى وجهت للشباب وشرحت آلية التطوع والسفر إلى أفريقيا، وعرضت لنماذج من الشباب الذى سافر لعدة دول أفريقية وتجاربهم هناك، وحضر فيها ألف شخص.

وجذب المعرض هذا العام عددًا كبيرًا من الأسماء اللامعة من نجوم الفن والثقافة والرياضة، منهم الفنان فاروق حسني، والعالم المصرى الكبير الدكتور فاروق الباز، والأديب والشاعر شوقى حجاب، والمخرج مجدى أحمد علي، والأديب والإعلامى عصام يوسف، والفنان تامر فرج، والأديب الكبير يعقوب الشاروني، والدكتور وسيم السيسي، والدكتورة بثينة كامل، والفنان محمد ثروت، ونجم الرياضة حازم إمام، والإعلامى والأديب الدكتور جمال الشاعر، والإعلامى محمد على خير، والدكتور سعد الدين الهلالي، والأديب الكبير يوسف القعيد، والمفكر ثروت الخرباوي، والدكتور خالد حبيب، والأديب الكبير مجيد طوبيا.

كما خصص المفكر الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، محاضرة خاصة مع جمهور المعرض، فتح فيها حوارًا عن كثير من القضايا الثقافية والسياسية وعن البعد العربى والإفريقى لمصر.

ووصلت عدد الفعاليات الموجهة للطفل 15 فعالية، تنوعت بين ورش العمل المختلفة والندوات مع كبار الكتاب فى مجال الطفل. وقدم المعرض أيضًا 12 ورشة فى فنون الكتابة المختلفة من كتابة أدبية، وكتابة الرواية، والقصة، والسيناريو والكتابة للإذاعة، وورشة فى الخط العربى وغيرها.

وقدم البرنامج الثقافى 13 أمسية شعرية شارك فيها أكثر من 130 شاعر وشاعرة من الإسكندرية والمحافظات المجاورة، و7 أمسيات قصصية شارك فيها أكثر من 100 قاص وقاصة من الإسكندرية والبحيرة.

وأقيم على هامش المؤتمر ثلاثة مؤتمرات ضمن فعاليات المعرض، وهي: مؤتمر سيدات السرد السكندري، والذى عرض لإنتاج الأديبات السكندريات خلال 2018، ومؤتمر مصر المبدعة والذى أقيم للعام الخامس على التوالى بالتعاون مع لجنة القصة بالمجلس الأعلى للثقافة ومكتبة الإسكندرية، وعرض للأعمال الإبداعية لمبدعين من بورسعيد والإسماعيلية والفيوم، ومؤتمر العلاقات المصرية الإفريقية والذى حضره عدد كبير من الباحثين والمفكرين وناقشوا خلاله مستقبل العلاقات المصرية الإفريقية.

وقدم المعرض خمس حفلات للجمهور مجانا ضمن الفعاليات الثقافية، منها حفلات تابعة لمهرجان حكاوى الجاز، وحفل لفرقة التخت العربي، كما شارك مبدعون عرب فى البرنامج الثقافى من كل من الأردن، والسعودية، وفلسطين، وسوريا، والإمارات، ولبنان واليمن.