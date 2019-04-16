معرض للمستلزمات الطبية بمشاركة 50 شركة أفريقية لدعم تصدير المنتجات المصرية

كتبت منى ضياء

وقعت شعبة الأجهزة والمستلزمات الطبية، بغرفة الصناعات الهندسية، باتحاد الصناعات، بروتكول تعاون، بينها وبين جمعية المصدرين المصريين، لتنظيم المعرض الثانى للشعبة بالتزامن مع معرض MEDGATE، والذى تنظمه جمعية المصدرين المصريين، خلال الفترة من 21 إلى 22 إبريل.

ويأتى هذا المعرض للاستفادة من الاستراتيجية الحكومية المصرية لدعم الصناعات الوطنية، وتحقيق زيادة الصادرات المصرية من القطاع الطبى، وزيادة اختراق الأسواق الخارجية، وإعلام وتعريف المسؤلين، وأصحاب القرارات فى القطاع الطبى الخاص.

والحكومى بمدى نمو وتطور صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية بمصروضرورة الاعتماد على المنتج المحلى الجيد فى تخفيض الاستيراد وتقليصه نهائيا خلال عدة سنوات، وخفض الضغط على طلب الدولار وتحقيق النمو الاقتصادى وتقليل البطاله .

وسوف تبدأ فاعليات هذا الحدث يوم الأحد 21 إبريل الساعة 10.5صباحا تحت رعاية مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء و بحضور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وكبار المسؤلين.

ويعرض بالمعرض 40 شركة من كبرى الشركات المصنعة والمصدرة للأجهزة والمستلزمات الطبية، وسوف يتم عقد مقابلات ثنائية مع الشركات الأفريقية، حيث تم دعوة أكثر من 50 شركة من أكبر شركات القطاع الطبى الأفريقية من 6 دول أفريقيه، وتم تقديم نبذة عن قطاع الأجهزة والمستلزمات الطبية فى مصر، ومدى القدرات المصرية فى هذا القطاع.

ويعتبر سوق المستلزمات الطبية فى مصر، ثانى أكبر سوق فى أفريقيا والشرق الأوسط، حيث تطورت صناعة المستلزمات الطبية، فى مصر بصورة كبيرة فى السنوات العشر الأخيرة، وحدث تطور تكنولوجى كبير، وحصول الشركات المصرية على شهادات الجودة العالمية مثل الـ CE والـFDA. .

وتتميز منتجات المستلزمات الطبية في مصر بالجودة العالية والأسعار المناسبة، حيث سجلت الصادرات المصرية من قطاع المستلزمات الطبية حوالي 102 مليون دولار خلال عام 2018 مقارنة ، بحوالى 48 مليون دولار خلال عام 2010، وبزيادة عن عام 2017 بمقدار 20 مليون دولار .

وبالنظر إلى هيكل صادرات المستلزمات الطبية، نجد أن 67% من الصادرات تتمثل فى المستلزمات والمستهلكات و30% معدات وأجهزة والباقي أثاث طبى ،ويعتبر هذا المعرض فرصة كبيرة لزيادة ليس فقط الصادرات المصرية، ولكن صادرات دول القارة الإفريقية .