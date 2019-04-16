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مصرع 3 أشخاص وفقدان العشرات جراء غرق زورق شرقى الكونغو الديمقراطية

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 01:57 م
مصرع 3 أشخاص وفقدان العشرات جراء غرق زورق شرقى الكونغو الديمقراطية البحث عن ضحايا غرق قارب ـ صورة أرشيفية
كينشاسا(أ ش أ)
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لقى ثلاثة أشخاص على الأقل مصرعهم، وفقد العشرات فى غرق زورق فى بحيرة "كيفو" شرق الكونغو الديمقراطية.

ونقل راديو "افريقيا 1" عن مصادر محلية قولها اليوم الثلاثاء، إن عمليات الإنقاذ مستمرة، وإنه تم انقاذ 35 شخصا، وانتشال ثلاث جثث من المياه حيث كان يوجد بين 50 و100 شخص على متن هذا الزورق.

وأضافت المصادر أن الزورق كان قادما من "جوما " متجها إلى "كاليه".

يذكر أن حوادث عرق الزوارق تعد شائعة فى الكونغو الديمقراطية سواء فى البحيرات اوالأنهار، بسبب الحمولات الزائدة، وقدم القوارب، وعدم وجود أعداد كافة من سترات النجاة على متن السفن .

 


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