مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين بحادث تصادم سيارتين نقل بطريق الواحات الصحراوى

كتب عبد الرحمن سيد

لقى شخصان مصرعهما بحروق نتيجة لحادث تصادم سيارتين نقل واشتعال كبينة سيارة منهم بطريق الواحات الصحراوى وأصيب 2 أخرين، وتم نقل المتوفين والمصابين للمستشفى، وأخطر اللواء مصطفى شحاته مدير أمن الجيزة بالواقعة.

تلقى قسم شرطة الواحات البحرية، بلاغا من إدارة شرطة النجدة بوقوع مصادمة ومتوفيان ومصابان بطريق الواحات دائرة القسم، وتم انتقال والفحص والمعاينة.

وتبين أن الحادث بين سياراتين نقل الأولى بقيادة "عبد الفضيل. ع. ا" 27 سنة سائق ويرافقه"محمد. ر. ا" 24 عامل، والثانية بقيادة "يوسف. ص. ج" 40 سنة سائق يرافقه "محمد. ص. ع" 18 سنة تباع، ووقع الحادث نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة الأولى واصدامه بالمواجهة بالسيارة الثانية، مما أدى إلى اشتعال النيران بكبينة السيارة الأولى ووفاة مستقليها إثر إصابتهما بحروق متفرقة بالجسم، وكذلك إصابة مستقلى السيارة الثانية بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وتم نقل المتوفيان لمستشفى 6أكتوبر المركزى والمصابات لمستشفى زايد التخصصى، وتممإزالة اثار الحادث وتسير حركة المرور، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيقات.