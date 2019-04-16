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مش بسبب عربيات النقل.. 42% من حوادث الطرق مسئولة عنها "الملاكى"

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 03:00 ص
مش بسبب عربيات النقل.. 42% من حوادث الطرق مسئولة عنها "الملاكى" حوادث طرق - أرشيفية
كتبت- هبة حسام
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كشف تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن 42% من حوادث الطرق بسبب سيارات الملاكى،  فمن إجمالى 8480 حادث سيارة خلال عام 2018، تسببت السيارات الملاكى فى 5647 حادث.

وبحسب التقرير الإحصائى، جاءت سيارات النقل بأنواعها "خفيف، متوسط، ثقيل، مقطورة"، فى المركز الثانى من حيث عدد الحوادث، حيث بلغ عدد حوادث السيارات بسبب مركبات النقل خلال العام الماضى 2290 حادث بنسبة 17% من إجمالى عدد حوادث الطرق فى 2018.  

وفى المقابل، جاءت الأتوبيسات، أقل عددا فى حوادث الطرق بنسبة لم تتجاوز 6% من العدد الإجمالى  للحوادث بـ 802 حادث.

أما الدراجات البخارية "موتوسيكل والتوكتوك" فجاءت فى المركز الثالث بعد سيارات الملاكى والنقل بعدد حوادث تسببت بها على الطرق بلغ،  1918 حادث، بنسبة 14.3% من إجمالى عدد الحوادث فى العام الماضى، تلاها سيارات الأجرة بـ 1619 حادث بنسبة 12%.

 

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المركبات الأكثر تسببا فى حوادث الطرق خلال 2018

 


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