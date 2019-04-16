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الثلاثاء، 16 أبريل 2019 06:27 م
خالد صلاح
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مسئول فى روساتوم: نصطاد الأسماك من أحواض تبريد المحطات النووية فى روسيا ونأكلها

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 05:25 م
مسئول فى روساتوم: نصطاد الأسماك من أحواض تبريد المحطات النووية فى روسيا ونأكلها كيريل كوماروف المساعد الأول لرئيس شركة روساتوم الروسية
سوتشى محمد أحمد طنطاوى
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قال كيريل كوماروف، المساعد الأول لرئيس شركة روساتوم الروسية، إن درجات الحرارة فى الدول التى يتم بناء مفاعلات بها ليس لها علاقة بكفاءة هذه المفاعلات أو معدلات الأمان، وكل محطة يتم إنتاجها وفق معايير فنية تكنولوجية تراعى كل شئ.

وأوضح كوماروف ردا على سؤال حول إنشاء محطات نووية فى أوزباكستان ومدى تأثير إرتفاع درجات حرارة الجو على ذلك، موضحا أن روسيا على سبيل المثال تستخدم أحواض التبريد للمحطات النووية فى صيد الأسماك، قائلا: نصطاد هذه الأسماك ونأكلها".


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