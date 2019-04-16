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مسئول البنية التحتية بالإتحاد الأفريقى: 2018 كان عامًا حاسمًا للإندماج القارى

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 04:52 م
مسئول البنية التحتية بالإتحاد الأفريقى: 2018 كان عامًا حاسمًا للإندماج القارى الكهرباء
كتبت رحمة رمضان
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أكدت أمانى أبو زيد مسئول ملف البنية التحتية بالإتحاد الأفريقى، أن عام 2018 كان عاما حاسما للاندماج القارى بين معظم دول افريقيا، موكدة أن أفريقيا تعتبر حاليا فى المرحلة الأولى من بناء البنية التحتية الأفريقية.

وأضافت، أمانى أبو زيد خلال ختام فعاليات اجتماعات الدورة العادية الثانية للجنة الفنية العابرة للقارات والطاقة والسياحة، تحت عنوان "تطوير البنية التحتية الذكية لتعزيز التكامل القارى فى أفريقيا"، مصر بشعبها و قيادتها يعتبروا الداعم الأول لدول أفريقيا، لافتة إلى أن كل المبادرات الخاصة بالبنية التحتية بافريقيا لن تتحقق إلا من خلال ربط الطاقة بأفريقيا.

ومن جانبه توجه ممثل البنك الأفريقى بالشكر لجمهورية مصر العربية حكومة وشعبا على الجهود المبذولة فى تنظيم اجتماعات الدورة العادية الثانية للجنة الفنية العابرة للقارات والطاقة والسياحة، مضيفاً أن البنك الافريقى للتنمية يؤمن أن الدعم على المستوى القارى تعد أمر هام وأساسى للنجاح والتكامل الأفريقى لذلك يدعم البنك أهداف اللجنة الفنية تماما. 

وتابع أن مقررات هذه اللجنة تقدم لنا إطارا قويا للدعم الذى نقدمه للمشروعات الأساسية فى النقل والسياحة والطاقة لأنها نفس أولويات البنك الرئيسية لذلك نمول عددا كبيرا من المشروعات فى النية التحتية لإفريقيا والبنك داعم قوى لتوفير الدعم المالى للمبادرة الأفريقية  bida.

وأوضح ممثل البنك، أن البنك الافريقى استثمر فى الـ 10 سنوات الأخيرة ما يقرب من 80 مليار دولار أمريكى فى مشروعات البنية التحتية الأفريقية، مؤكدا أن البنك سيظل داعم قوى وسيقدم مذيدا من الاستثمارات لدعم القارة الأفريقية الفترة القادمة.

 


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الطاقة المتجددة

افريقيا

البنية التحتية بافريقيا




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