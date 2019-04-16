video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 16 أبريل 2019 12:29 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مركز شباب عرب العليقات يتحول لمكب نفايات.. ووكيل الشباب:لا توجد به عضويات

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 12:19 ص
مركز شباب عرب العليقات يتحول لمكب نفايات.. ووكيل الشباب:لا توجد به عضويات مركز شباب عرب العليقات
القليوبية إبراهيم سالم
إضافة تعليق

تحول مركز شباب عرب العليقات بالخانكة فى محافظة القليوبية إلى مكب نفايات، وذلك بعد انهيار البنية التحتية والسور الخارجى، رغم من اقتراب المقلب العمومى للمحافظة بأمتار قليلة، فقد أصبح مرتعا للحيوانات الضالة ووكرا للخارجين على القانون، إلى جانب سرقة محتوياته بالكامل من أبواب وشبابيك وغيرها، نتيجة الإهمال والفساد الذى شهده على مدار سنوات سابقة. 

ويعتبر مركز شباب عرب العليقات، من أقدم مراكز الشباب بالخانكة، وتم تطويره منذ فترة طويلة، إلا أن يد الإهمال طالته ليصبح مأوى للخارجين عن القانون وتجار المخدرات، وأوضح عرفة محمدى، أحد شباب الخانكة، أن مركز الشباب مغلق منذ 16 عاما، ولم يقدم خدمة لشباب القرية، وهو ما دفعه للتعرض لسرقة كافة محتوياته. 

وعلى الرغم من هذا تجد بصيص الأمل يلتف حول أطفال القرية، الذين اتخذوا من المساحة الكبيرة التى كانت مخصصة للملعب الذى يتبع المركز، ليمارسوا بها نشاط كرة القدم، وكأنهم يلعبون على حطام ما تبقى من المركز، الذى ظل يقدم الخدمة طوال سنوات ماضية حتى طالته يد الإهمال والفساد.

ومن ناحيته، أكد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أن مركز الشباب تم إشهاره فى عام 1985، على مساحة 3 أفدنة و5 قراريط، لممارسة الأنشطة الرياضية، إلا أنه فى عام 2012، استقال مجلس إدارة مركز الشباب، وتم تعيين لجنة لتسيير الأعمال ولحين عقد اول لجنة عمومية للمركز، إلا أنها لم تتم.

وأضاف "الصبروط" لـ "اليوم السابع"، أنه لا يوجد أعضاء عاملين بالمركز حتى يتم عقد جمعية عمومية لهم، مناشدا المواطنين من أبناء القرية بسرعة التقدم لعمل عضويات وتسديد الاشتراكات، لعمل جمعية عمومية واختيار مجلس إدارة لبدء عملية التطوير وإدراجه ضمن خطة الوزارة المقبلة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ القليوبية يشارك في حفل تدشين لجان المساءلة المجتمعية

صور.. "ستات أصيلة".."كاميليا" تصنع السجاد اليدوى فى القليوبية.. وتؤكد: "بشتغل فى المنزل لمساعدة زوجى وأولادى فى المعيشة".. وعمل سجادة واحدة يحتاج 4 أشهر و50 كيلو حرير وصوف.. والمهنة تتطلب دقة عالية"

عضو تنسيقية شباب الأحزاب للمواطنين: مصر محتاجة منكم ساعتين لقراءة التعديلات

اخبار القليوبية

شباب القليوبية

الشباب والرياضة بالقليوبية

اخبار مصر




لا تفوتك
المالية تبدأ تحصيل رسوم الوقاية المؤقتة على واردات حديد التسليح والصلب

المالية تبدأ تحصيل رسوم الوقاية المؤقتة على واردات حديد التسليح والصلب

المرور: أمطار خفيفة على الطرق.. وحركة السيارات تسير بانتظام

المرور: أمطار خفيفة على الطرق.. وحركة السيارات تسير بانتظام

الحكومة تخاطب العالم.. رئيس الوزراء فى تصريحات لـBusiness & Investment الأمريكية: نستهدف تحقيق معدل نمو 5,6%.. مدبولى: نحرص على خلق بيئة مواتية للاستثمار.. ووفرنا أكثر من 4 ملايين فرصة عمل بالمشروعات القومية

الحكومة تخاطب العالم.. رئيس الوزراء فى تصريحات لـBusiness & Investment الأمريكية: نستهدف تحقيق معدل نمو 5,6%.. مدبولى: نحرص على خلق بيئة مواتية للاستثمار.. ووفرنا أكثر من 4 ملايين فرصة عمل بالمشروعات القومية

التعليم تبدأ وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة بجهة سيادية.. وتؤكد: تحظى بسرية شديدة..والأسئلة متدرجة من حيث الصعوبة وتراعى الفروق الفردية..والالتزام بالكتاب المدرسى ووضوح صياغتها أبرز تعليمات واضعى الاختبارات

التعليم تبدأ وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة بجهة سيادية.. وتؤكد: تحظى بسرية شديدة..والأسئلة متدرجة من حيث الصعوبة وتراعى الفروق الفردية..والالتزام بالكتاب المدرسى ووضوح صياغتها أبرز تعليمات واضعى الاختبارات

أرسنال يواجه واتفورد فى مهمة الحفاظ على حلم دوري أبطال أوروبا

أرسنال يواجه واتفورد فى مهمة الحفاظ على حلم دوري أبطال أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة