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الثلاثاء، 16 أبريل 2019 07:06 م
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محافظ جنوب سيناء يرأس اجتماع تجهيز مقار الاستفتاء على التعديلات الدستورية

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 06:20 م
محافظ جنوب سيناء يرأس اجتماع تجهيز مقار الاستفتاء على التعديلات الدستورية محافظ جنوب سيناء
جنوب سيناء- فايزة مرسال
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عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بمقر قاعة الاجتماعات بمركز العمليات وادارة الازمات بديوان عام المحافظة بطور سيناء إجتماع المتابعة الدوري الأسبوعي  برئاسته وحضور اللواء نادر عشماوي، السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء المدن، ومديري الادارات وممثلي الشباب والمرأة.

حيث استعرض المحافظ موقف المشروعات الجاري تنفيذها وافتتاح عدد 5 ملاعب في العاشر من رمضان لتقام علي ملاعبهم الدورة الرمضانية بمدن المحافظة.

كما استعرض المحافظ خلال الاجتماع تجهيز مقار الاستفتاء على التعديدلات الدستورية مناشدا المواطنين بضرورة المشاركة الايجابية.

واستعرض المحافظ أيضا الاستعدادات لافتتاح مضمار سباقات الهجن بشرم الشيخ والذي سيتم افتتاحه فى 25 أبريل الجاري، بالاضافة لمشروعات تحسين البيئة بشرم الشيخ، وتطوير مبني الديوان العام، بالاضافة لاستعراض موقف تقنين الاراضي بجميع مدن المحافظة مشدددا على ارسال التقرير الشهري بالموقف لمجلس الوزراء.

 


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