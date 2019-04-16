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محافظ بني سويف لسفير إندونسيا: المحافظة مركز للاستثمار والتجارة

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 06:20 م
محافظ بني سويف لسفير إندونسيا: المحافظة مركز للاستثمار والتجارة محافظ بني سويف والسفير الأندونيسي
بنى سويف :هانى فتحى
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استقبل منذ قليل، المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، بمكتبه السفير الأندونيسي حلمى فوزي، والوفد المرافق له من  أعضاء البعثة الدبلوماسية من من سفارة أندونسيا بالقاهرة، وذلك في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ ، واللواء عصام العلقامي السكرتير العام، ومحمد ممدوح رئيس مجلس الشباب المصري للتنمية، ونهى محمد مدير إدارة التعاون الدولى بديوان عام المحافظة.

وأكد المحافظ على عمق وتطور العلاقات الثنائية بين مصر وأندونيسيا، لا سيما في الفترة الأخيرة بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة أندونيسيا سبتمبر 2015 ، مشيرا إلى أهم نقاط التوافق بين الدولتين الصديقتين في مختلف المجالات السياسية والإقتصادية.

واستعرض المحافظ أبرز المقومات والفرص الاستثمارية والسياحية التي تتمتع بها بني سويف خاصة في مجالات التصنيع الزراعي والمواقع المميزة للإستثمار في المجال السياحي ، فضلا عن  استعراضه لأهم المشروعات القومية  المنفذة  على أرض بني سويف في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، التي أحدثت طفرة ملموسة في مستوى الخدمات والمرافق على أرض المحافظة، والتي جعلت من المحافظة موقعا متميزا ومركزا مستقبليا للإستثمار والتجارة خاصة في بعض من الصناعات الهامة.

واصل محافظ بني سويف حديثه قائلا إن بني سويف حظيت بحزمة من المشروعات العملاقة منها: إنشاء محطة كهرباء بني سويف التي تعد الأكبر من نوعها عالمياً ، وطريق بني سويف / الزعفرانة ، والذي فتح آفاقاً جديدة  للمحافظة نحو موانئ البحر الأحمر ، والمنطقة التكنولوجية، وأكبر مجمع للرخام والجرانيت، وتطوير مستشفى بني سويف العام وتحويلها إلى مستشفى نموذجي لتقديم خدمات علاجية أكثر تكاملا وفي تخصصات طبية لأول مرة في الصعيد، وصوامع سدس بطاقة استيعابية 60 ألف طن.

 

 


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