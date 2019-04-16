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محافظ بنى سويف يلتقى الملحق التجارى الإندونيسى ومنسق مجلس الشباب بالمحافظة

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 03:22 م
محافظ بنى سويف يلتقى الملحق التجارى الإندونيسى ومنسق مجلس الشباب بالمحافظة محافظ بنى سويف مع الوفد الإندونيسى
بنى سويف - أيمن لطفى
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استقبل المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، اليوم، بمكتبه "إيرمان أدى" الملحق التجارى لسفارة أندونسيا، ومحمود عزت عرفه منسق المجلس المصرى للشباب بالمحافظة، وذلك على هامش زيارة الملحق لحضور فعاليات اليوم المصرى الأندونيسى الذى يقام مساء اليوم بجامعة بنى سويف، وذلك فى حضور الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بنى سويف.

أعرب محافظ بنى سويف، عن اعتزازه بهذه الزيارة التى تعكس عمق وعراقة العلاقات الثنائية بين مصر وإندونيسيا، والتى شهدت تقدما ملحوظا فى الفترة الأخيرة، خاصة بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لأندونيسيا فى سبتمبر 2015 كأول زيارة لرئيس مصرى منذ أكثر من 3 عقود.

وبحث المحافظ مع الملحق التجارى تعزيز سبل التعاون فى مجالات الإستثمار، والتبادل التجارى، خاصة وأن بنى سويف تضم 8 مناطق صناعية بها أكثر من 700 مشروع منها 60% مصانع، تنتج بالفعل منها مصانع كبرى تمتلك ماركات عالمية، ومعظمها يصدر للخارج، وهو ما يعزز من فرص التبادل التجارى لتحقيق أكبر استفادة من التقارب الدبلوماسى بين مصر وأندونيسيا فى مختلف المجالات، مشيرا إلى أن مصر الفترة الحالية تتبع سياسية الإنفتاح على العالم وأن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بالجانب الإقتصادى ، وتشجيع الاستثمار

واستعرض المحافظ أبرزالمقومات والفرص الاستثمارية والسياحية التى تتمتع بها بنى سويف، فضلا عن استعراضه لأهم المشروعات القومية الجارى تنفيذها على أرض بنى سويف فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، التى أحدثت طفرة ملموسة فى مستوى الخدمات والمرافق على أرض المحافظة.

من ناحيته عبر الملحق التجارى بالسفارة الإندونيسية، عن سعادته بزيارة بنى سويف ولقائه بالمحافظ المستشار هانى عبد الجابر، وحفاوة الاستقبال التى وجدها من أبناء بنى سويف، ومعربا عن إعجابه بالمقومات السياحية والاستثمارية التى تمتلكها المحافظة، والتى يأمل أن تكون حافزا لمزيد من التعاون بين الجانبين فى المجال التجارى والاقتصادى خلال الفترة المقبلة.

 

 


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